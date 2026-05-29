Саме в 2001 році з'явився Windows XP, дебютував "Шрек", вийшов перший фільм про Гаррі Поттера, народилася Вікіпедія та бренд сухариків "Флінт". Технології, кіно, музика, мода й повсякденне життя у цей період виглядали зовсім інакше, але багато речей із того часу досі викликають сильну ностальгію, передає 24 Канал.

Рік, коли Windows XP стала мрією мільйонів

Однією з найважливіших технологічних подій 2001 року став вихід операційної системи Windows XP. Для користувачів, які звикли до старих версій Windows 95 або 98, це стало справжньою революцією.

Легендарна заставка із зеленими пагорбами та яскравим небом швидко стала культовою, а сама система отримала репутацію стабільної та зручної настільки, що багато людей не хотіли переходити на нові версії навіть через роки після її появи.

Заставка Windows XP / Фото Microsoft

Того ж року світ побачив Вікіпедію. Спочатку мало хто вірив, що енциклопедія, яку може редагувати практично будь-хто, стане глобальним джерелом знань.

А поки частина світу знайомилася з новими цифровими сервісами, компанія Apple представила перший iPod – компактний музичний плеєр, здатний зберігати до тисячі пісень. Для початку 2000-х це виглядало майже фантастикою.

Nokia, Siemens і перші культові ігри

У 2001 році мобільні телефони ще не були у кожного, однак уже починали ставати важливою частиною життя. В Україні особливо популярними залишалися моделі Nokia, але серйозну конкуренцію їм складав дешевший Siemens C35, який багатьом запам’ятався можливістю створювати власні мелодії прямо в телефоні.

Siemens C35 / Фото Wikipedia

Для любителів відеоігор 2001-й також став визначним роком. Саме тоді вийшла GTA III – гра, яка вперше запропонувала гравцям повноцінний тривимірний відкритий світ. Паралельно популярність здобув Max Payne зі знаменитим ефектом уповільнення часу, який змушував багатьох відчувати себе героями "Матриці".

Початок нової епохи кіно

2001 рік став особливим і для кіноіндустрії. Саме тоді на екрани вийшов фільм "Гаррі Поттер і філософський камінь", який перетворився на одну з найуспішніших франшиз в історії кінематографа.

Того ж року дебютував "Володар перснів: Хранителі Персня", який започаткував культову трилогію та подарував глядачам масштабний світ Середзем'я.

Окреме місце в культурі посів "Шрек". Анімаційний фільм із нетиповим головним героєм, дорослими жартами та пародією на класичні казки буквально перевернув уявлення про те, якими можуть бути мультфільми.

Серед інших гучних прем'єр року були перший "Форсаж" із темою вуличних перегонів та "Одинадцять друзів Оушена", що швидко завоювали популярність у глядачів.

Яким було телебачення?

Українські глядачі початку 2000-х жили ще в епоху телебачення, коли улюблені програми дивилися в чітко визначений час.

Одним із найпомітніших телевізійних феноменів 2001 року став серіал "Клон". Історія Жаді та Лукаса, східна естетика, танці живота й яскраві образи суттєво вплинули на моду та попкультуру тих років.

Водночас українці дивилися "СВ-шоу" з Вєркою Сердючкою, гумористичний "Каламбур", а недільні ранки для багатьох асоціювалися з "Лото-Забавою", яка збирала біля телевізорів цілі сім'ї. Саме у 2001 році з'явився перший мільйонер цього телепроєкту.

"Лото-Забава" / Фото з Facebook

Мода початку 2000-х

Для дівчат символами епохи були джинси-кльош із наднизькою посадкою, короткі топи та заколки-метелики. Хлопці ж обирали широкі джинси-труби, кепки-сіточки, масивні кросівки та камуфляжні бандани.

Окремим трендом залишався стиль, натхненний "Матрицею": шкіряні плащі та темні окуляри, які переважно були куплені на ринку.

Музичні вподобання

У 2001 році шалено популярними ставали Linkin Park із хітом "In the End", Шакіра з "Whenever, Wherever", Кайлі Міноуг із "Can't Get You Out of My Head" та Gorillaz із "Clint Eastwood".

В Україні важливими музичними подіями став вихід альбому "Модель" гурту "Океан Ельзи", який подарував слухачам пісні "911" та "Друг". Тоді ж з'являлися нові популярні роботи Степана Гіги та гурту "Тартак".

Улюблені смаколики

Саме у 2001 році на ринку з'явився бренд сухариків "Флінт", який швидко став одним із найпопулярніших снеків серед українців. Чипси "Люкс" поступово ставали доступнішими, а "Живчик" закріплювався у статусі одного з найулюбленіших напоїв.

Старе пакування сухариків "Флінт" / Фото "Кулдім"

Яким був 2001 рік для України?

Саме в той період тривали політичні процеси, зокрема акції "Україна без Кучми" та гучні справи довкола Юлії Тимошенко. Важливою історичною подією став візит Папи Римського Івана Павла ІІ до України, який зібрав мільйони людей у Києві та Львові.

Того ж року Україна завершила процес ліквідації ядерного арсеналу, а також провела перший перепис населення. За його даними, населення країни становило понад 48,4 мільйона осіб.

Середня зарплата у 2001 році сягала близько 311 гривень, долар коштував приблизно 5,3 гривні, а проїзд у маршрутках міг обійтися у 50 – 75 копійок.