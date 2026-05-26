Українці давно довели, що можуть перетворити на мем буквально будь-що: незручні телевізійні ефіри, дивні інтерв'ю, родинні сварки у токшоу чи навіть випадкові фрази політиків. Однак за багатьма культовими жартами стоять цілком реальні люди та часто непрості історії. Розповідаємо, як з'явилися легендарні українські меми та що зараз відомо про їхніх героїв.

Що стало з героями популярних українських мемів?

"Штани за 40 гривень"

Цей мем знають майже всі українці. Фраза про "штани за 40 гривень" давно стала універсальною реакцією на будь-яку прикру ситуацію. Насправді це уривок із шоу "Кохана, ми вбиваємо дітей". Головними героями випуску була сім'я Страшуків із Києва. 14-річний Сашко майже не виходив з дому, прогулював школу, постійно сидів за комп'ютером і дуже любив фастфуд. Хлопець навіть купив собі фритюрницю, щоб самостійно готувати картоплю фрі.

Однак на початку випуску вся олія випадково пролилась йому на штани, через що і народився легендарний момент. За кадром стояла значно складніша ситуація. Мама годувала Сашка з ложечки, поки він грав у комп'ютерні ігри, робила за нього уроки та читала йому шкільні підручники. Бабуся працювала на трьох роботах, щоб забезпечити онука, а батько практично не був учасником виховання сина.

У 2025 році користувачі тіктоку знайшли соцмережі Сашка. У коментарях люди відзначали, що хлопець змінився та має охайний вигляд. Проте він швидко видалив свої сторінки та вирішив уникати зайвої уваги.

"Купи мені шоколадку"

Ще один культовий момент також пов'язаний із шоу "Кохана, ми вбиваємо дітей". Героєм вірусного уривка став Ісаак Величко з міста Чигирин на Черкащині. У 2015 році дев'ятирічний хлопець потрапив у програму через складні стосунки у сім'ї. Його батько пішов із родини, а взаєморозуміння з мамою було непростим.

Попри це, саме емоційна реакція Ісаака зробила його героєм мемів. Багато українців впізнали у цій сцені себе, адже майже кожен хоча б раз у дитинстві дуже хотів щось отримати, але чув відмову. Згодом Ісаак з'явився ще й у шоу "МастерШеф. Діти", де захопився кулінарією та мріяв про власний ресторан.

Після школи хлопець вступив до Черкаського національного університету та цікавився робототехнікою. У 2025 році російські пропагандисти поширили фейк про нібито загибель Ісаака на фронті, однак ця інформація виявилася неправдивою.

"Показала фак"

У 2008 році місцевий телеканал записував сюжет у професійному училищі на Волині. Однією з героїнь стала 17-річна Олена Муха із села Цеперів. Під час інтерв'ю дівчина розповідала про навчання, однак у якийсь момент емоційно відреагувала на когось за кадром та показала непристойний жест.

Саме цей момент і став вірусним. Через кілька років журналісти знайшли Олену та запитали, кому саме був адресований цей "привіт". Жінка зізналася, що навіть не знала, як цей фрагмент потрапив в інтернет. Зараз Олена живе у рідному селі та виховує дітей.

Бійка у студії та ДНК-тест

2016 році героїнею шоу "Стосується кожного" стала Олександра Палійчук з Івано-Франківщини. Жінка прийшла у студію через конфлікт із чоловіком, який відмовлявся визнавати свою півторарічну доньку. Однак під час ефіру до студії увірвалася колишня чоловіка, після чого між жінками сталася бійка.

Саме цей момент миттєво розлетівся соцмережами. Наприкінці програми результати ДНК-тесту підтвердили, що чоловік таки є батьком дитини. Зараз Олександра живе у Литві, виховує трьох дітей та, за інформацією із соцмереж, уже давно розлучилася з чоловіком.

"Ти текст по дебільному написав"

Одним із найвідоміших політичних мемів України став запис передвиборчого ролика Михайла Добкіна та Геннадія Кернеса. У кадрі Добкін нервував і не міг нормально записати текст, а Кернес за кадром емоційно намагався йому допомогти. Після публікації відео користувачі почали масово створювати пародії, ремікси та цитувати окремі фрази.

Попри хвилю насмішок, Добкін таки став мером Харкова, а згодом навіть балотувався у президенти України. А от Геннадій Кернес, той самий голос за кадром, пішов із життя у грудні 2020 року від ускладнень після COVID-19.

"Пропало всьо"

У 2009 році у мережу потрапив невдалий дубль телевізійного звернення Юлії Тимошенко. Після технічної помилки політикиня емоційно сказала фразу "пропало всьо", яка миттєво стала народним мемом. Тоді в Україні тривала жорстка президентська кампанія, тому подібні "зливи" активно використовували як інструмент політичної боротьби. Попри роки, цей вислів досі використовують як жартівливу реакцію на будь-який хаос чи невдачу.

"Кішчачі магазини"

Ще одним джерелом мемів стала Наталія Королевська. Під час виступу у Верховній Раді вона невдало вимовила фразу про "кішчачі магазини", через що уривок швидко став вірусним. До політики Королевська займалася бізнесом і керувала виробництвом морозива.

Пізніше вона стала міністеркою в уряді Миколи Азарова, який також відомий своїми мовними "перлами". Після початку повномасштабної війни Королевська виїхала за кордон, а зараз перебуває у розшуку.