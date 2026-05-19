Сучасна підліткова мова настільки ретельно мемифікувалася, що для її розуміння скоро знадобиться окремий перекладач. Остання вірусна фраза, якої неможливо позбутися – це six seven. 24 Канал розібрався, звідки взявся цей тренд та чому діти не можуть перестати його повторювати.

Звідки з'явився тренд six seven?

Як розповідають у Parents, усе почалося з пісні репера Skrilla під назвою "Doot Doot (6 7)". Сам по собі трек досить специфічний: із похмурим звучанням та агресивним текстом. Проте в ньому є дуже циклічний, ритмічний момент, де постійно повторюється фраза, схожа на звуки пострілів чи вигуки, яка швидко заїдає у голові.

Підлітки у соцмережах обожнюють такі аудіодоріжки, адже вони динамічні та ідеально підходять для монтажу коротких відео. Паралельно в інтернет-культурі є дуже популярна постать Ламело Болл – це зірковий розігруючий захисник баскетбольної команди "Шарлотт Горнетс". Він відомий не лише своєю крутою грою, а й яскравим стилем, дорогими машинами та харизмою. Його зріст складає рівно 6 футів і 7 дюймів (у США це записується як 6'7", а вимовляється саме як six seven – 24 Канал). Для баскетболіста його позиції це дуже крутий і високий зріст.



Ламело Болл / фото Erik Drost

Пізніше якийсь талановитий підліток-монтажер вирішив поєднати ці дві речі. Він взяв нарізку найефектніших фінтів (обманні маневри у спорті – 24 Канал), кидків та стильних виходів Ламело Болла і наклав на тло той самий вірусний звук "Doot Doot (6 7)" від Skrilla. Вийшло ідеальне поєднання: на екрані з'являється напис 6'7" (посилання на зріст баскетболіста). У цей же момент грає динамічний реп-трек, де звучить six seven.

Це відео завірусилося та потрапило у рекомендації мільйонам підлітків. У тіктоці діє правило: якщо тренд популярний, його треба повторити, щоб теж зібрати перегляди. Діти почали масово копіювати цей формат, але з часом тренд вийшов за межі баскетболу. Підліткам просто сподобалося, як звучать ці цифри.

Вони почали накладати цей звук на будь-які буденні ситуації: нарізки з аніме, комп'ютерні ігри або просто знімати себе в дзеркалі, показуючи пальцями жест six seven. Зрештою, мем повністю відірвався від свого початкового контексту і перетворився на звичайну абсурдну "кричалку" у реальному житті.

Що взагалі означає six seven?

Фраза не має чіткого значення, і в цьому вся суть. Інтернет-спільнота намагалася знайти логіку. Деякі вважають, що це означає "так собі" (діти часто супроводжують фразу жестом руки вгору-вниз). Інші кажуть, що це просто кодове позначення високої людини або баскетбольний термін. Це класична абсурдна фраза, яка розважає дітей саме тому, що дорослі не можуть збагнути її змісту.

Чому вчителі б'ють на сполох через цей мем?

Поки діти розважаються, педагоги перебувають на межі нервового зриву. Фраза буквально паралізує навчальний процес. Діти не можуть почути два числа поспіль, щоб клас не вибухнув хором "Six seven". Спочатку це було смішно, але тепер це просто зриває уроки. Тим не менш, вираз уже став невід'ємною частиною лексикону покоління Альфа (діти народженні з 2010 року – 24 Канал).

Але батькам точно не варто панікувати. Підлітки завжди використовували безглузді кодові слова, щоб дратувати дорослих та відокремлювати "своїх" від "чужих". Раніше це було реперське "21", потім вірусне "YEET", а сто років тому в 1900-х був вираз "23 skidoo".

Проте є один нюанс, про який варто знати: оригінальна реп-пісня, з якої пішов тренд, містить досить жорстокий та відвертий текст. Хоча більшість дітей навіть не знають слів і просто повторюють "лічилку" з тіктоку, бездумне вигукування фрази може створити їм проблеми у школі.

Які відео почали знімати під мем six seven?

Хлопець під ніком mav67kid67 здобув шалену популярність у тіктоці завдяки своєму фірмовому вигуку та мему six seven, який миттєво підкорив інтернет. Коли користувачі згадують цей тренд, у соцмережах найчастіше показують саме його оригінальне відео та обличчя, адже він став справжнім візуальним символом цієї фрази.

Популярність тренду зайшла настільки далеко, що люди почали масово створювати різноманітні відредаговані фотографії та відеоедіти з його обличчям.

Також у соцмережах можна побачити велику кількість відео, де користувачі знімають свої ролики під трендовий звук із цією фразою. У таких відео вони синхронно повторюють слова та паралельно пританцьовують, роблячи відповідні ритмічні рухи руками.

У підсумку можна сказати, що six seven – це просто надзвичайно популярна фраза, яка живе своїм життям в алгоритмах соцмереж. Інтернет-спільнота досі не має стовідсоткового пояснення, звідки саме вона взялася і що взагалі означає. Але це й неважливо для вірусного тренду, адже головне тут: кумедні відео та прості рухи, які об'єднали мільйони людей навколо чергової загадки з тіктоку.

