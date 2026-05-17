Попри невисокий зріст, постать Барбі вже не одне десятиліття вивищується над іншими популярними дитячими іграшками. Ця лялька пережила культурну, феміністичну та споживчу революції, а кожне нове десятиліття змінювало її сприйняття. Спершу Барбі задумували як дорослу ляльку, що допомагає дівчатам мріяти про кар'єру й самореалізацію, однак згодом її образ неодноразово переосмислювали: від символу моди й краси до ікони попкультури та героїні суспільних дискусій про свободу вибору й роль жінки.

На історію створення культової іграшки цікаво дивитися крізь призму роману Рене Розен "Назвемо її Барбі" від видавництва #книголав, що відображає амбіції, суперечки та цінності кількох поколінь. Цей матеріал підготовлено у співпраці з найбільшою в Україні мережею іграшкових магазинів "Будинок іграшок" – з 1 по 31 травня у їхніх філіях триватиме ексклюзивний продаж роману.

Дивіться також Емоційний хаос усередині: чому нам складно зрозуміти себе і що з цим робити

Відображення соціальних трансформацій

Розен описує, як ідея Барбі стала закономірною реакцією на конкретний соціальний момент, у якому мільйони дівчаток повоєнних Сполучених Штатів росли серед так званих "пупсів" і змалку засвоювали одну єдину соціальну роль. Рут Гендлер, "мама" Барбі, бачила в цьому обмеження, а не норму. Її задум був доволі радикальним для тієї епохи: дати дівчинці можливість грати в доросле, незалежне життя до того, як суспільство дозволить його прожити. Світлана Павлецька, співзасновниця #книголав, коментує роман та історію, яка за ним стоїть:

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Відкриттям стало те, наскільки революційною була сама ідея Рут Гендлер у свій час. Вона першою запропонувала дівчатам уявляти себе не лише "доньками" чи "мамами", а ким завгодно: лікарками, астронавтками, бізнесвумен. І сьогодні це звучить дуже природно, але тоді це був справді сміливий крок. А ще книга дуже добре показує, що за будь-яким культовим брендом стоять живі люди зі своїми страхами, помилками, конфліктами та величезною вірою у власну ідею.

В середині 60-х Барбі-астронавтка полетіла на Місяць, випередивши в цьому як радянських, так і американських космонавтів. Поки на полицях магазинів стояли ляльки у скафандрах, на вулицях чоловіки палили призовні картки, а феміністичний рух набирав оберти.



Барбі-астронавтка у 60-ті роки / фото Rozetka

Згодом Барбі перестала бути лише символом свободи, зазнавши критики Національна організація жінок звинуватила творців у тиражуванні гендерних стереотипів. Суспільство критично переосмислило ті самі образи, якими раніше захоплювалося, що змусило розробників адаптуватися – саме тому Барбі є гарним віддзеркаленням соціальних трансформацій, які водночас можна відстежити в книзі "Назвемо її Барбі".

Дивіться також Книжки без Росії: чи можна "вичистити" літературу від чужих культурних впливів і чому це важливо

Барбі як мрія та маніфест

Парадокс, який лежить у серці історії, розказаної Рене Розен, – становище самої Рут. Жінка, яка створила символ незалежності, сама існувала в системі, яка цю незалежність обмежувала. Гендлер керувала компанією, створювала провідні ідеї, брала участь у переговорах і при цьому для багатьох залишалася "невидимою".

Барбі – це не просто іграшка, а скоріше особистий маніфест, у який Рут вклала те, чого на офіційному рівні тривалий час не могла мати сама: визнання, видимість, право на ім'я. Саме подвійна сутність ляльки, яка є водночас символом особистої філософії та комерційним успіхом, створювала напругу та провокувала обговорення про права та ролі жінок у ширшому колі.

Великий вплив на сприйняття Барбі та цікавість до неї чинять фільми про ляльку та книжки, присвячені її історії. Книга Рене Розен від видавництва #книголав також може змінити кут, під яким суспільство дивиться на Барбі та її цінності, та навіть підняти продажі великих іграшкових мереж.



Рене Розен, "Назвемо її Барбі" / фото #книголав

Тіло, професії та можливості

Барбі завжди змінювалася разом із часом, відображаючи нові уявлення про красу, стиль і самовираження. Одним із важливих етапів цього розвитку став 2016 рік, коли виробники розширили образ Барбі, представивши нові типи фігури. Сьогодні Barbie є найбільш різноманітною лінійкою ляльок на ринку: лише серія Fashionistas включає 176 різних ляльок із дев'ятьма типами фігури, 35 відтінками шкіри та 94 варіантами зачісок.

Такий підхід допомагає кожній дитині знаходити більше простору для фантазії, самовираження та створення власних історій. Побачити це розмаїття можна у сучасному асортименті "Будинку іграшок", де наразі представлено понад 150 різних Барбі:

Barbie в Україні вже багато років залишається одним із найсильніших брендів у категорії іграшок. Попит на неї не є короткостроковим трендом, він стабільно тримається через покоління, адже Barbie постійно змінюється разом із клієнтом і культурним контекстом,

– розповідають у "Будинку іграшок".

Сьогодні найбільший попит мають три лінійки Barbie. Fashion-напрям, зокрема Deluxe Style та Dream Besties – ляльки зі стильними образами, де важливі естетика та самовираження. Color Reveal з елементом сюрпризу, розпакування і трансформації, що додає грі інтерактивності. Career – серія з професіями, яка додає грі розвивальний контекст: лікарка, гімнастка, науковиця чи космонавтка стають для дитини способом через гру досліджувати різні професії та ролі.

Рут Гендлер завжди хотіла, щоб її творіння відображало зміни в суспільстві та було сучасним. Зрештою роль Барбі – не вчити жінок, чого від них очікує суспільство теперішнього, а зазирати трохи далі, формувати уявлення про різноманіття тілесної норми, професій та майбутніх можливостей для дівчат по всьому світу.

Якщо хочете побачити складні, цікаві та подекуди трагічні історії творців найвідомішої ляльки світу крізь художню оптику та з долею авторської уяви – шукайте книгу Рене Розен "Назвемо її Барбі" в магазинах "Будинок іграшок" і на сайті видавництва #книголав.

Які ще новини будуть вам цікаві?

Нещодавно ми розповідали, які книжки варто прочитати у дорозі, аби поїздка минула швидше та цікавіше. Однією з них став роман "Монстри та суперкомп'ютери" Барбари Трулав – це фантастична історія, яка поєднує космос, штучний інтелект, гумор і навіть Дракулу.

Це книжка для тих моментів, коли хочеться повністю відволіктися від реальності – шуму транспорту, заторів за вікном і нескінченних сповіщень у телефоні. Динамічний сюжет, яскраві персонажі та живі діалоги роблять роман схожим на захопливий серіал, від якого складно відірватися навіть у довгій дорозі.