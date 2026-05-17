Несмотря на невысокий рост, фигура Барби уже не одно десятилетие возвышается над другими популярными детскими игрушками. Эта кукла пережила культурную, феминистическую и потребительскую революции, а каждое новое десятилетие меняло ее восприятие. Сначала Барби задумывали как взрослую куклу, помогающую девушкам мечтать о карьере и самореализации, однако впоследствии ее образ неоднократно переосмысливали: от символа моды и красоты до иконы поп-культуры и героини общественных дискуссий о свободе выбора и роли женщины.

На историю создания культовой игрушки интересно смотреть сквозь призму романа Рене Розен "Назовем ее Барби", отражающий амбиции, споры и ценности нескольких поколений.

Отражение социальных трансформаций

Розен описывает, как идея Барби стала закономерной реакцией на конкретный социальный момент, в котором миллионы девочек послевоенных Соединенных Штатов росли среди так называемых "пупсов" и с детства усваивали одну единственную социальную роль. Рут Хэндлер, "мама" Барби, видела в этом ограничение, а не норму. Ее замысел был довольно радикальным для той эпохи: дать девочке возможность играть во взрослую, независимую жизнь до того, как общество позволит ее прожить. Светлана Павлецкая, соучредитель #книголав, комментирует роман и историю, которая за ним стоит:

Открытием стало то, насколько революционной была сама идея Рут Хэндлер в свое время. Она первой предложила девушкам представлять себя не только "дочерьми" или "мамами", а кем угодно: врачами, астронавтками, бизнесвумен. И сегодня это звучит очень естественно, но тогда это был действительно смелый шаг. А еще книга очень хорошо показывает, что за любым культовым брендом стоят живые люди со своими страхами, ошибками, конфликтами и огромной верой в собственную идею.

В середине 60-х Барби-астронавтка полетела на Луну, опередив в этом как советских, так и американских космонавтов. Пока на полках магазинов стояли куклы в скафандрах, на улицах мужчины жгли призывные карточки, а феминистическое движение набирало обороты.



Барби-астронавтка в 60-е годы / фото Rozetka

Впоследствии Барби перестала быть лишь символом свободы, подвергшись критике Национальная организация женщин обвинила создателей в тиражировании гендерных стереотипов. Общество критически переосмыслило те же образы, которыми ранее восхищалось, что заставило разработчиков адаптироваться – именно поэтому Барби является хорошим отражением социальных трансформаций, которые одновременно можно отследить в книге "Назовем ее Барби".

Барби как мечта и манифест

Парадокс, который лежит в сердце истории, рассказанной Рене Розен, – положение самой Рут. Женщина, которая создала символ независимости, сама существовала в системе, которая эту независимость ограничивала. Хендлер руководила компанией, создавала ведущие идеи, участвовала в переговорах и при этом для многих оставалась "невидимой".

Барби – это не просто игрушка, а скорее личный манифест, в который Рут вложила то, чего на официальном уровне долгое время не могла иметь сама: признание, видимость, право на имя. Именно двойная сущность куклы, которая является одновременно символом личной философии и коммерческим успехом, создавала напряжение и провоцировала обсуждение о правах и роли женщин в более широком кругу.

Большое влияние на восприятие Барби и интерес к ней оказывают фильмы о кукле и книги, посвященные ее истории. Книга Рене Розен от издательства #книголав также может изменить угол, под которым общество смотрит на Барби и ее ценности.



Рене Розен, "Назовем ее Барби" / фото #книголав

Тело, профессии и возможности

Барби всегда менялась вместе со временем, отражая новые представления о красоте, стиль и самовыражение. Одним из важных этапов этого развития стал 2016 год, когда производители расширили образ Барби, представив новые типы фигуры. Сегодня Barbie является наиболее разнообразной линейкой кукол на рынке: только серия Fashionistas включает 176 различных кукол с девятью типами фигуры, 35 оттенками кожи и 94 вариантами причесок.

Такой подход помогает каждому ребенку находить больше пространства для фантазии, самовыражения и создания собственных историй.

Barbie в Украине уже много лет остается одним из самых сильных брендов в категории игрушек. Спрос на нее не является краткосрочным трендом, он стабильно держится через поколения, ведь Barbie постоянно меняется вместе с клиентом и культурным контекстом,

– рассказывают в "Доме игрушек".

Сегодня наибольшим спросом пользуются три линейки Barbie. Fashion-направление, в частности Deluxe Style и Dream Besties – куклы со стильными образами, где важны эстетика и самовыражение. Color Reveal с элементом сюрприза, распаковки и трансформации, что добавляет игре интерактивности. Career – серия с профессиями, которая добавляет игре развивающий контекст: врач, гимнастка, ученый или космонавтка становятся для ребенка способом через игру исследовать различные профессии и роли.

Рут Хендлер всегда хотела, чтобы ее творение отражало изменения в обществе и было современным. В конце концов роль Барби – не учить женщин, чего от них ожидает общество настоящего, а заглядывать чуть дальше, формировать представление о многообразии телесной нормы, профессий и будущих возможностей для девушек по всему миру.

Если хотите увидеть сложные, интересные и иногда трагические истории создателей известной куклы мира сквозь художественную оптику и с долей авторского воображения – ищите книгу Рене Розен "Назовем ее Барби".

