Двусмысленное слово близкого человека, отмена планов, небольшая неудача на работе – все это может заставлять наши руки дрожать, сердце колотиться, а мысли путаться. Книга психолога и контент-криэйторки Элизабет Клапес "Дорогая Я, нам надо поговорить: познай себя и будь счастливой" от издательства #книголав ставит понимание сложных эмоций в центр разговора без быстрых решений и клише. Зато автор предлагает честную, иногда неудобную, но необходимую информацию о том, почему мы так плохо знакомы с собственным внутренним миром – и что с этим делать.

Как привычка игнорировать чувства формируется еще в детстве?

Никто не рождается с неспособностью понимать собственные переживания. Мы учимся этому благодаря мелким сигналам от окружения: нас незаметно заставляют не плакать, "держать себя в руках", радоваться, быть благодарными. Клапес объясняет: наш внутренний голос содержит все, что мы усваиваем в процессе воспитания. Общество, семья, школа формируют представление о том, какие эмоции являются "нормальными", а какие – нежелательными или даже такими, которых надо стыдиться.

Автор приводит красноречивый пример с материнством: женщины, которые в первый год после рождения ребенка испытывают истощение, раздражение или отчаяние, склонны молчать, ведь культура и общество продвигают господствующий образ "идеальной матери", которой всегда хорошо и комфортно. Недовольство не исчезает, только уходит вглубь, и именно там, незамеченные и безымянные, эмоции продолжают влиять на нашу жизнь. Чем больше мы их игнорируем, тем меньше понимаем, что с нами происходит, когда эмоции прорываются наружу.



Разница между "я злюсь" и "мне больно": почему это важно?

Одна из важнейших идей книги – важность различения между тем, как мы выплескиваем эмоцию наружу, и тем, что стоит за ней на самом деле. То есть, идея различия формы и содержания. Человек может реагировать гневом – кричать, обвинять и закрываться в себе, когда на самом деле ему больно и страшно.

Клапес описывает это на примере с ревностью: часто человек может идентифицировать нейтральные жесты партнера как флирт и разражаться обвинениями. Если быть честными с собой, то становится ясно, что за всплеском эмоций стоит не справедливое осуждение и возмущение, а неуверенность и страх потери.

Разница между формой и реальной сутью является принципиальной по нескольким причинам. Во-первых, когда мы реагируем "заместительной" эмоцией – гневом вместо боли, – нас часто не слышат, ведь подача перекрывает реальный смысл. Во-вторых, мы и сами остаемся в плену поверхностной реакции и не сталкиваемся с реальной проблемой, обвиняя себя в "негативности".

Клапес напоминает о классической психологической аксиоме: мы не выбираем наши эмоции, но можем выбирать их интерпретацию. Научиться задавать себе вопрос "что стоит за моими эмоциями?" – это первый шаг к тому, как отличить злость от обиды и понять, где именно болит.

Как сделать первые шаги к эмоциональной грамотности в повседневной жизни?

Вместо сложных методик с нуля Элизабет Клапес предлагает сначала остановиться, сделать паузу в момент, когда внутри бушуют эмоции. Она советует остаться в одиночестве на несколько минут, глубоко вдохнуть и спросить себя: "Что я сейчас чувствую? Где это в моем теле?". Тело реагирует раньше сознания и может подсказать, что происходит на самом деле.

Второй шаг – назвать эмоцию конкретнее: тревога, стыд, обида, разочарование. Автор подчеркивает, что не существует "плохих" эмоций – есть приятные и неприятные, и все они играют свою важную роль. Например, страх предупреждает, грусть сигнализирует о потере, которой мы можем не осознавать, злость говорит о нарушении границ. Когда мы учимся различать эмоции, они перестают нами управлять.

Наконец, главным шагом является разговор с собой с позиции любви, а не осуждения. Клапес советует обращаться к себе так, как мы бы говорили с близкой подругой: с вниманием, без обвинений, с готовностью слушать. Целью этого является вовсе не самооправдание, а исследование себя.

Пока мы не знакомы с собой, научиться жить в согласии с эмоциями просто невозможно. "Дорогая Я, нам надо поговорить: познай себя и будь счастливой" – это не инструкция по исправлению себя, а теплое приглашение к знакомству с собой от опытного психолога.

