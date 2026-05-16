Дорога – это почти всегда маленькое зависание между "еще здесь" и "уже там". Утреннее метро, маршрутка через полгорода, ночной поезд, автобус к родителям или несколько часов в дороге на выходные – и именно в эти моменты особенно хочется хорошей истории рядом. Вместе с национальной книжной платформой Yakaboo мы собрали пять новинок, которые идеально читаются в движении: захватывают с первых страниц, помогают переключиться после тяжелого дня или добавляют приключений даже обычной поездке в метро. Здесь есть и уютная проза для спокойной дороги, и триллеры, через которые легко проехать свою остановку.

Монстры и суперкомпьютеры

Барбара Трулав

Это книга для тех поездок, когда хочется полностью выключить реальность: шум маршрутки, пробки за окном и бесконечные оповещения в телефоне. В романе Барбары Трулав космический искусственный интеллект Деметра пытается остановить самого Дракулу – и уже после нескольких страниц становится понятно, что скучно точно не будет.

Монстры и суперкомпьютеры, Барбара Трулав / фото Yakaboo

Здесь много экшна, юмора, странных персонажей и очень живых диалогов, поэтому книга читается почти как сериал. "Монстры и суперкомпьютеры" стал LA Times Bestseller, попал в список лучшей фантастики Amazon и был номинирован на Goodreads Choice Award 2025. Идеальный вариант для долгой дороги на поезде или вечернего метро, когда мозгу хочется не новостей, а побега в космос с вампирами.

Проклятие "Вентэдж Поинт"

Сара Слигар

Этот триллер лучше всего работает в дороге домой поздно вечером – когда за окном темно, в наушниках музыка, а город немного размыт от усталости. Сара Слигар создает атмосферу медленной тревоги: богатая семья, странное проклятие, скандальные видео и ощущение, что герои постоянно находятся под чьим-то наблюдением.

Проклятие "Венттедж Поинт", Сара Слигар / фото Yakaboo

Книга быстро затягивает и не отпускает из-за коротких напряженных сцен и постоянного ощущения опасности. Роман был отмечен редакторами Amazon в подборке лучших детективов и триллеров. Это тот случай, когда едешь одну остановку метро – а поднимаешь глаза уже через три.

Добро пожаловать в книжный магазин "Хюнам-тон"

Хван Бо-Рим

Идеальная книга для спокойной дороги – например, в утреннем поезде с кофе в термочашке или по дороге домой после сложного дня. Роман Хван Бо-Рим не спешит и будто позволяет читателю немного выдохнуть вместе с героями. Это история женщины, которая оставляет изнурительную жизнь и открывает маленький книжный магазин, что постепенно становится местом поддержки для других людей.



Добро пожаловать в книжный магазин "Хюнам-тон", Хван Бо-Рим / фото Yakaboo

Книга говорит о выгорании, усталости и поиске внутреннего покоя без драматических поворотов и надрыва. Номинант Goodreads Choice Award 2024 и международный бестселлер, который особенно хорошо читается именно в движении – когда хочется немного тишины внутри.

Проект "Лабиринт"

Елена Кузьмина

Эту антиутопию стоит брать в долгую дорогу автобусом или поездом, когда впереди несколько часов и хочется истории, которая не даст заскучать. В мире романа запрещены соцсети, психотерапия стала принудительной, а участие в загадочном "Лабиринте" считается самой большой честью для граждан.



Проект "Лабиринт", Елена Кузьмина / фото Yakaboo

Атмосфера здесь тревожная и очень узнаваемая – настолько, что после нескольких глав даже реклама "успешного успеха" начинает выглядеть немного жутко. Книга читается быстро, но оставляет много мыслей о контроле, свободу и то, как легко люди привыкают к системе. Хороший выбор для дороги, когда хочется не просто развлечения, а истории, после которой еще немного сидишь и думаешь.

Сокровища богини

Наталья Довгопол

Это книга, которую хочется читать по дороге в отпуск, на выходные или просто в момент, когда очень не хватает приключений. В романе Натальи Довгопол есть шпионки, Средиземное море, кабаре Египта, старые тайны и атмосфера большой авантюры.

"Сокровища богини", Наталья Довгопол / фото Yakaboo

История движется легко и кинематографично: здесь постоянно меняются локации, появляются новые загадки и героини, которые вынуждены бороться не только с опасностями вокруг, но и с собственным прошлым. Это очень "дорожная" книга по настроению – такая, после которой даже поездка в электричке начинает казаться началом приключенческого романа. Идеальный вариант для тех, кто хочет добавить немного магии и атмосферы путешествий в обычный день.

Мы уже рассказывали о пяти романах молодых украинских авторов, которые стоит читать, если хочется немного магии, напряжения и историй, от которых сложно оторваться. Например, "Княгиня Тьмы", автор – Марьяна Копачинская.

В сюжете рассказывается о мире, где старые боги уже не слышат людей, а империя готовится к новой войне, судьба целого княжества внезапно оказывается в руках двух совсем обычных и совсем не героических людей. Вор Мак и смотрительница магических существ Рута вынуждены оставить свою привычную жизнь и втянуться в события, которые меняют их судьбу и судьбу всей страны. Впереди их ждут древние легенды, магия, опасные испытания и выбор, от которого зависит больше, чем они могут представить.