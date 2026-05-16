Дорога – це майже завжди маленьке зависання між "ще тут" і "вже там". Ранкове метро, маршрутка через пів міста, нічний потяг, автобус до батьків чи кілька годин у дорозі на вихідні – і саме в ці моменти особливо хочеться хорошої історії поруч. Разом із національною книжковою платформою Yakaboo ми зібрали п'ять новинок, які ідеально читаються в русі: захоплюють із перших сторінок, допомагають перемкнутися після важкого дня або додають пригод навіть звичайній поїздці в метро. Тут є і затишна проза для спокійної дороги, і трилери, через які легко проїхати свою зупинку.

Монстри і суперкомп'ютери

Барбара Трулав

Це книжка для тих поїздок, коли хочеться повністю вимкнути реальність: шум маршрутки, затори за вікном і нескінченні сповіщення в телефоні. У романі Барбари Трулав космічний штучний інтелект Деметра намагається зупинити самого Дракулу – і вже після кількох сторінок стає зрозуміло, що нудно точно не буде.

Тут багато екшну, гумору, дивних персонажів і дуже живих діалогів, тому книжка читається майже як серіал. "Монстри і суперкомп'ютери" став LA Times Bestseller, потрапив до списку найкращої фантастики Amazon і був номінований на Goodreads Choice Award 2025. Ідеальний варіант для довгої дороги потягом або вечірнього метро, коли мозку хочеться не новин, а втечі в космос із вампірами.

Прокляття "Вентедж Поінт"

Сара Сліґар

Цей трилер найкраще працює в дорозі додому пізно ввечері – коли за вікном темно, у навушниках музика, а місто трохи розмите від втоми. Сара Сліґар створює атмосферу повільної тривоги: багата родина, дивне прокляття, скандальні відео й відчуття, що герої постійно перебувають під чиїмось наглядом.

Книжка швидко затягує й не відпускає через короткі напружені сцени та постійне відчуття небезпеки. Роман був відзначений редакторами Amazon у добірці найкращих детективів і трилерів. Це той випадок, коли їдеш одну зупинку метро – а піднімаєш очі вже через три.

Ласкаво просимо до книгарні "Хюнам-тон"

Хван Бо-Рим

Ідеальна книжка для спокійної дороги – наприклад, у ранковому потязі з кавою в термочашці або дорогою додому після складного дня. Роман Хван Бо-Рим не поспішає й ніби дозволяє читачеві трохи видихнути разом із героями. Це історія жінки, яка залишає виснажливе життя та відкриває маленьку книгарню, що поступово стає місцем підтримки для інших людей.



Книжка говорить про вигорання, втому й пошук внутрішнього спокою без драматичних поворотів і надриву. Номінант Goodreads Choice Award 2024 і міжнародний бестселер, який особливо добре читається саме в русі – коли хочеться трохи тиші всередині.

Проєкт "Лабіринт"

Олена Кузьміна

Цю антиутопію варто брати в довгу дорогу автобусом чи потягом, коли попереду кілька годин і хочеться історії, яка не дасть занудьгувати. У світі роману заборонені соцмережі, психотерапія стала примусовою, а участь у загадковому "Лабіринті" вважається найбільшою честю для громадян.



Атмосфера тут тривожна й дуже впізнавана – настільки, що після кількох глав навіть реклама "успішного успіху" починає виглядати трохи моторошно. Книжка читається швидко, але залишає багато думок про контроль, свободу й те, як легко люди звикають до системи. Хороший вибір для дороги, коли хочеться не просто розваги, а історії, після якої ще трохи сидиш і думаєш.

Скарби богині

Наталія Довгопол

Це книжка, яку хочеться читати дорогою у відпустку, на вихідні або просто в момент, коли дуже бракує пригод. У романі Наталії Довгопол є шпигунки, Середземне море, кабаре Єгипту, старі таємниці й атмосфера великої авантюри.

Історія рухається легко й кінематографічно: тут постійно змінюються локації, з'являються нові загадки й героїні, які змушені боротися не лише з небезпеками навколо, а й із власним минулим. Це дуже "дорожня" книжка за настроєм – така, після якої навіть поїздка в електричці починає здаватися початком пригодницького роману. Ідеальний варіант для тих, хто хоче додати трохи магії й атмосфери мандрів у звичайний день.

