Чому світиться помаранчевий та зелений індикатори в рядку стану iPhone, пояснюють в офіційній службі підтримки Apple.

Що означають різні індикатори на iPhone?

Чимало користувачів бачать ці індикатори, але не здогадуються, що iPhone фактично попереджає їх про активність камери чи мікрофона в реальному часі. Нещодавно користувач @andpzk в Threads опублікував фото з прикладом, що це таке.



Зелений та помаранчевий індикатор в iPhone / Фото @andpzk (Threads)

Apple додала ці індикатори у iOS 14 як частину нових функцій конфіденційності. По суті, ця функція працює як сучасний аналог лампочки біля вебкамери на ноутбуках. Особливо це важливо через те, що деякі додатки можуть звертатися до цих функцій навіть у фоновому режимі.

Зауважте! Індикатори з'явилися не як технічна деталь, а як відповідь на проблему щодо доступу застосунків до сенсорів. І раніше користувачі iPhone не мали простого способу це зрозуміти.

Зелена крапочка (Green Dot)

Вона загоряється тоді, коли якийсь додаток на вашому iPhone використовує камеру (або камеру разом із мікрофоном). Її можна бачити під час дзвінків по FaceTime чи Viber, зйомки сторіз в Instagram, розблокування через Face ID або коли ви просто відкрили стандартний додаток "Камера".

Помаранчева крапочка (Orange Dot)

Цей індикатор з'являється тоді, коли якийсь додаток використовує тільки мікрофон, тобто записує або слухає звук. Вона переважно з'являється під час запису голосових повідомлень у месенджерах, телефонних розмов, використання диктофона або коли є звернення до Siri.

Якщо людина помітила крапочку, але не розуміє, чому вона світиться, то варто свайпнути екран зверху вниз і відкрити "Центр керування". На самому верху екрана iPhone покаже, який саме додаток нещодавно використовував або прямо зараз використовує камеру чи мікрофон.

А якщо індикатор загоряється без очевидної причини, то краще перевірити дозволи застосунків у налаштуваннях конфіденційності.

До речі, Android також використовує схожі індикатори, але вони працюють інакше – через системні дозволи виробників та версій ОС.

Як закрити додаткам "нелегальний" доступ до камери та мікрофона?

Втім виявлення того, який саме застосунок використовує камеру чи мікрофон через "Центр керування", це лише половина справи. Наступним логічним кроком для захисту приватності є повне обмеження доступу для тих програм, яким ці функції не потрібні для роботи, адже навряд чи калькулятору чи фоторедактору без функції зйомки справді необхідний мікрофон у фоновому режимі.

Згідно з офіційним посібником Apple із безпеки та конфіденційності, користувачі мають абсолютний контроль над тим, які апаратні функції смартфона доступні сторонньому софту. Відтак експерти з кібербезпеки пропонують простий алгоритм перевірки:

Перейдіть у "Параметри" та знайдіть розділ "Приватність та безпека", Оберіть пункт "Мікрофон" або ж "Камера" – після цього з'явиться список усіх додатків, які хоч колись запитували дозвіл на їх використання, Вимкніть тумблери навпроти тих програм, які вважаєте непотрібними.

До речі, якщо камері чи мікрофону знову знадобиться доступ, то застосунок просто надішле повторний запит на екрані під час того, як ви будете його використовувати.

Крім того, можна звернути увагу на функцію App Tracking Transparency, тобто відстежування додатками. Воно забороняє збирати цифрові сліди в інтернеті задля таргетування реклами.

Як телевізійні значки на екрані стали прототипом індикаторів у смартфоні?

Сьогодні кольорові індикатори в смартфонах здаються чимось звичним, однак сама ідея попереджень на екрані з'явилася значно раніше. Якщо зараз iPhone повідомляє про використання камери чи мікрофона через зелений і помаранчевий індикатори, то ще десятиліття тому телебачення використовувало власну систему позначок для орієнтації глядачів.

Це були вікові маркування, які регулювали, який контент можна дивитися дітям, а який призначений лише для дорослих. Окремо з'явилися й кольорові попередження – зелені, жовті та червоні символи, які сигналізували рівень дозволеності контенту.

Зелене коло означало програму для загального перегляду, що не мала вікових обмежень, а жовтий трикутник свідчить про те, що фільм чи серіал можна дивитися лише разом із батьками або під їхнім наглядом. Натомість червоний квадрат позначав програми, які не можна дивитися дітям, лише дорослим.

Усі ці символи допомагали глядачам швидко оцінити програму, навіть якщо канал було увімкнено випадково, і стали своєрідним аналогом сучасних мобільних індикаторів приватності.