Современная подростковая речь настолько тщательно мемифицировалась, что для ее понимания скоро понадобится отдельный переводчик. Последняя вирусная фраза, от которой невозможно избавиться – это six seven. 24 Канал разобрался, откуда взялся этот тренд и почему дети не могут перестать его повторять.

Смотрите также Что на самом деле означал "красный квадрат" в углу экрана, из-за которого родители краснели при детях

Откуда появился тренд six seven?

Как рассказывают в Parents, все началось с песни рэпера Skrilla под названием "Doot Doot (6 7)". Сам по себе трек достаточно специфический: с мрачным звучанием и агрессивным текстом. Однако в нем есть очень циклический, ритмический момент, где постоянно повторяется фраза, похожая на звуки выстрелов или выкрики, которая быстро заедает в голове.

Песня от Skrilla, "Doot Doot (6 7)": смотреть видео

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Подростки в соцсетях обожают такие аудиодорожки, ведь они динамичные и идеально подходят для монтажа коротких видео. Параллельно в интернет-культуре есть очень популярная фигура Ламело Болл – это звездный разыгрывающий защитник баскетбольной команды "Шарлотт Горнетс". Он известен не только своей крутой игрой, но и ярким стилем, дорогими машинами и харизмой. Его рост составляет ровно 6 футов и 7 дюймов (в США это записывается как 6'7", а произносится именно как six seven – 24 Канал). Для баскетболиста его позиции это очень крутой и высокий рост.



Ламело Болл / фото Erik Drost

Позже какой-то талантливый подросток-монтажер решил совместить эти две вещи. Он взял нарезку эффектных финтов (обманные маневры в спорте – 24 Канал), бросков и стильных выходов Ламело Болла и наложил на фон тот самый вирусный звук "Doot Doot (6 7)" от Skrilla. Получилось идеальное сочетание: на экране появляется надпись 6'7" (ссылка на рост баскетболиста). В этот же момент играет динамичный рэп-трек, где звучит six seven.

Эдит с Ламело Боллом под песню "Doot Doot (6 7)" от Skrilla: смотреть видео

Это видео завирусилось и попало в рекомендации миллионам подростков. В тиктоке действует правило: если тренд популярен, его надо повторить, чтобы тоже собрать просмотры. Дети начали массово копировать этот формат, но со временем тренд вышел за пределы баскетбола. Подросткам просто понравилось, как звучат эти цифры.

Они начали накладывать этот звук на любые будничные ситуации: нарезки из аниме, компьютерные игры или просто снимать себя в зеркале, показывая пальцами жест six seven. В конце концов, мем полностью оторвался от своего первоначального контекста и превратился в обычную абсурдную "кричалку" в реальной жизни.

Что вообще означает six seven?

Фраза не имеет четкого значения, и в этом вся суть. Интернет-сообщество пыталось найти логику. Некоторые считают, что это означает "так себе" (дети часто сопровождают фразу жестом руки вверх-вниз). Другие говорят, что это просто кодовое обозначение высокого человека или баскетбольный термин. Это классическая абсурдная фраза, которая развлекает детей именно потому, что взрослые не могут понять ее смысл.

Почему учителя бьют тревогу из-за этого мема?

Пока дети развлекаются, педагоги находятся на грани нервного срыва. Фраза буквально парализует учебный процесс. Дети не могут услышать два числа подряд, чтобы класс не взорвался хором "Six seven". Сначала это было смешно, но теперь это просто срывает уроки. Тем не менее, выражение уже стало неотъемлемой частью лексикона поколения Альфа (дети рожденные с 2010 года – 24 Канал).

Но родителям точно не стоит паниковать. Подростки всегда использовали бессмысленные кодовые слова, чтобы раздражать взрослых и отделять "своих" от "чужих". Раньше это было реперское "21", потом вирусное "YEET", а сто лет назад в 1900-х было выражение "23 skidoo".

Однако есть один нюанс, о котором стоит знать: оригинальная рэп-песня, с которой пошел тренд, содержит достаточно жестокий и откровенный текст. Хотя большинство детей даже не знают слов и просто повторяют "считалочку" с тиктока, бездумное выкрикивание фразы может создать им проблемы в школе.

Смотрите также Их до сих пор помнит весь интернет: как сложилась жизнь героев известных украинских мемов

Какие видео начали снимать под мем six seven?

Парень под ником mav67kid67 получил бешеную популярность в тиктоке благодаря своему фирменному возгласу и мему six seven, который мгновенно покорил интернет. Когда пользователи вспоминают этот тренд, в соцсетях чаще всего показывают именно его оригинальное видео и лицо, ведь он стал настоящим визуальным символом этой фразы.

Мем о six seven: смотреть видео

Популярность тренда зашла настолько далеко, что люди начали массово создавать различные отредактированные фотографии и видеоэдиты с его лицом.

Эдит с mav67kid67 и мем six seven: смотреть видео

Также в соцсетях можно увидеть большое количество видео, где пользователи снимают свои ролики под трендовый звук с этой фразой. В таких видео они синхронно повторяют слова и параллельно пританцовывают, делая соответствующие ритмичные движения руками.

Тренд six seven: смотреть видео

В итоге можно сказать, что six seven – это просто чрезвычайно популярная фраза, которая живет своей жизнью в алгоритмах соцсетей. Интернет-сообщество до сих пор не имеет стопроцентного объяснения, откуда именно она взялась и что вообще означает. Но это и неважно для вирусного тренда, ведь главное здесь: забавные видео и простые движения, которые объединили миллионы людей вокруг очередной загадки с тиктока.

Какие еще новости вам будут интересны?

Знали ли вы, что такое "прайм-эра"? Это период жизни, когда человек чувствует себя максимально хорошо, продуктивно и уверенно, хотя для каждого это может иметь разное значение.

Или же, что такое "тяжелый люкс"? На самом деле, все очень просто – это состояние, когда человек имеет что-то ценное для себя, что досталось ему тяжелым трудом или усилиями. Например, успех на работе, обучении, новые навыки или любые достижения. Для каждого "тяжелый люкс" имеет свое значение, потому что ценности у людей разные.