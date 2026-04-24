Если бы в мире существовал рейтинг самой мрачной страны, Украина точно была бы среди лидеров. У нас почти любое событие за считанные минуты превращается в шутку, а случайные фразы или видео на интернет-классику.
Что произошло с героями самых известных украинских мемов?
- "Нравится, как оно горит и как люди суетятся"
Начнем с одного из самых известных кейсов, так называемого "полтавского поджигателя". Виталий Чепурко стал известным после интервью, в котором максимально откровенно объяснил свои действия. В 2007 году он совершил серию поджогов входных дверей многоквартирных домов, а его объяснение быстро разлетелось по сети и стало мемом.
Его фраза о том, что ему "нравится, как оно горит и как люди суетятся", сделала видео вирусным и закрепила его образ в украинском интернете. Впоследствии Чепурко приговорили к более чем пяти годам лишения свободы. После освобождения он исчез из публичного пространства, а впоследствии появились сообщения, что он добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины.
На канале "Феномен.ua" вы найдете еще больше интересной информации об украинских мемах! Поэтому, переходите по ссылке и смотрите смешное видео.
- Фраза о "богатой семье"
Далее история Яны со Львовского вокзала, которая в 2016 году стала героиней репортажа о попрошайничестве. Ее короткое интервью быстро разлетелось соцсетями, а фраза о "богатой семье" стала мемом. На тот момент девушка была несовершеннолетней, жила с семьей и время от времени ездила на заработки.
С годами ее жизнь изменилась: она создала семью, стала мамой, а затем переехала за границу. Несмотря на то, что она избегает публичности, интернет до сих пор регулярно возвращается к этому видео.
- "А теперь сфоткай меня. Сфоткала?"
Еще один вирусный момент – это фраза "А теперь сфоткай меня. Сфоткала?". Это видео появилось примерно в 2010 году и стало одним из ранних украинских интернет-мемов. Его до сих пор узнают благодаря многочисленным пародиям.
Героиня ролика со временем повзрослела и не ведет публичной деятельности. Ее имя стало известным значительно позже, когда случайные фото появились в сети, однако она не стремится к публичности.
- Участники телевизионных реалити и шоу
Например, Коля Гузей из проекта "Любимая, мы убиваем детей" стал узнаваемым благодаря эмоциональным фразам, вырванным из контекста. Со временем он изменил свою жизнь, получил образование, работал по специальности, а сейчас ведет более частный образ жизни, периодически появляясь в соцсетях и занимаясь собственными проектами.
- "Четкий паца из Ровно"
И, конечно, один из самых известных интернет-образов – это "чоткий паца из Ровно". Иван Мартынов стал известным после короткого интервью об экономической ситуации в стране. Впоследствии он участвовал в событиях Революции Достоинства, а после начала войны – присоединился к ВСУ.
