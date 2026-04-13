Большинство из нас хотя бы раз открывали TikTok "на несколько минут" и незаметно проводили там час. А некоторые не просто смотрят, но и создают собственный контент. Как произошло, что платформа с короткими видео изменила не только социальные сети, но и сам принцип потребления информации? Разбираемся в нашей статье.

С чего все началось?

В 2014 году двое предпринимателей из Китая Луи Янг и Алекс Чжу создали приложение Cicada. Его концепция предусматривала короткие обучающие видео продолжительностью 3 – 5 минут. Идея выглядела перспективно, однако возникла ключевая проблема: пользователи не спешили создавать обучающий контент. Оказалось, что за короткое время сложно не только научиться, но и научить других. В результате продукт не получил необходимого развития.

Алекс Чжу и Луи Янг / фото Ankur's Newsletter

Почему позже Musical.ly стал успешным?

После неудачи основатели изменили стратегию и сделали ставку на развлекательный контент. Так появился Musical.ly – это платформа коротких видео под музыку. Его успех базировался на трех принципах:

простота создания;

минимальные требования к качеству;

быстрое потребление контента;

Пользователям не нужны были сложные сценарии или техника – достаточно смартфона. У 2015 году приложение стремительно набрало популярность и возглавило рейтинги загрузок в десятках стран.



Musical.ly / фото Variety

Как появился TikTok?

Параллельно с развитием Musical.ly китайская компания ByteDance создала Douyin для внутреннего рынка и TikTok для международного. В 2017 году ByteDance приобрела Musical.ly примерно за 1 миллиард долларов и объединила платформы. Все пользователи автоматически перешли в TikTok. Этот шаг стал переломным моментом в развитии короткого видеоконтента.

Что изменилось с появлением TikTok?

В отличие от Musical.ly, TikTok предложил более широкий функционал. Изменился и тип контента: вместо исключительно липсингов появились юмористические видео, истории, образовательные ролики. Особую роль сыграли челленджи – это формат, который стимулирует массовое повторение и быстрое распространение контента.

Почему TikTok удерживает внимание пользователей?

TikTok настолько затягивает пользователей благодаря сочетанию максимально простого взаимодействия, высокой точности рекомендаций и эффекта неожиданности, рассказывает Baylor University.

Видео начинают воспроизводиться автоматически, не требуя никаких действий, а алгоритм быстро подстраивается под интересы, постоянно подбрасывая новый, часто неожиданно интересный контент. Именно это создает сильное ощущение погружения и стимулирует непрерывный скроллинг, что постепенно переходит в привычку и даже зависимость, сопровождаясь потерей ощущения времени.

В долгосрочной перспективе это может иметь негативные последствия: снижение концентрации внимания, формирование потребности в сиюминутном удовлетворении, рост чувства одиночества и вытеснение реального общения и деятельности, которая формирует более глубокие социальные связи.

Почему 2020 год стал переломным?

Во время карантина люди получили значительно больше свободного времени и искали новые способы развлечения. TikTok стал одним из главных каналов для общения самовыражения создания контента. Именно в этот период платформа достигла глобального пика популярности.

Как TikTok развивался в Украине?

До 2022 года значительная часть украинского контента создавалась на русском языке. После начала полномасштабной войны ситуация изменилась: произошел переход на украинский язык, появились новые авторы, платформа стала инструментом для бизнеса и коммуникации. Сегодня TikTok является одной из самых массовых платформ в Украине.

