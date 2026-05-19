Какую катастрофу в 19 веке считают самой странной и при чем здесь пиво, рассказывают в издании Smithsonian magazine.

Как в Лондоне взорвались большие резервуары с пивом?

В октябре 1814 года в Лондоне случилась одна из самых неординарных промышленных катастроф в истории – "пивное наводнение". На пивоварне Horse Shoe прорвало огромный резервуар с портером, в результате чего на улицы города внезапно хлынула волна пива высотой до 4,5 метра, разрушившая здания и затопившая целый район.

Интересно, что подобные масштабные емкости для хранения пива в то время были признаком престижа среди лондонских пивоваров.

Считается, что одним из самых зрелищных зрелищ, безусловно, на крупных лондонских пивоварнях, где производили портер, были огромные размеры чанов для хранения, и пивовар, который владел самым большим экземпляром, получал большой почет,

– писал автор Ян С. Горнси в своей книге "История пива и пивоварения".

Большие резервуары вмещали тысячи баррелей, а со временем их размеры только увеличивались, пока одна из таких конструкций не стала причиной катастрофы. Поэтому по разным оценкам, объем резервуара, прорвавшегося в 1814 году, мог достигать от 3,5 до 7,5 тысяч баррелей, а вся конструкция удерживалась массивными металлическими элементами.

Историк пива Мартин Корнелл отмечал, что резервуар, который прорвался на пивоварне Horse Shoe, был даже не самым большим. Самая большая емкость на предприятии могла вмещать до 18 тысяч баррелей.



Как визуально выглядела улица в районе Сент-Джайлз до пивного потопа / Фото Wikimedia Commons

После прорыва темная жидкость с огромной силой вырвалась за пределы пивоварни, уничтожая все на своем пути в районе Сент-Джайлс, одном из самых бедных кварталов Лондона. Очевидцы описывали хаос и растерянность, хотя отдельные свидетельства указывают, что местные жители пытались сохранять спокойствие.

Вдруг я почувствовал, как меня с огромной скоростью несет вперед поток, который обрушился на меня так внезапно, что я чуть не задыхался,

– написал анонимный американец в рассказе, который был опубликован через 20 лет после трагедии в журнале "The Knickerbocker".

Кроме того, более поздние слухи о якобы "толпы, пришедших собирать пиво", историки считают преувеличением, которое не подтверждается тогдашними источниками. После катастрофы власти Лондона признали инцидент "неизбежным бедствием", а пивоварня получила налоговые льготы за потерянный алкоголь.

В то же время пострадавшие жители района не получили никакой компенсации. Это подчеркивает социальное неравенство, которое существовало тогда в Лондоне.

Почему в Лондоне было так много пивоварен?

Когда-то в Лондоне располагались одни из крупнейших пивоварен мира, выпускавших сотни тысяч баррелей пива в год, говорится на сайте London Museum. Все потому, что столица была одним из самых густонаселенных городов Европы, где спрос на пиво был огромен.

И одной из известных лондонских пивоварен была Horse Shoe. Несмотря на большое пивное наводнение, пивоварня продолжила свою деятельность после катастрофы до 1922 года. В том же году она была снесена и перенесена на Найн-Элмс в Вандсворте.

Еще одной известной пивоварней столицы Великобритании была пивоварня Гриффин, которая существовала вблизи реки Темзы с 17 века. В 19 веке она получила название Гриффин и перешла под контроль "Fuller, Smith and Turner".

Кстати! Компания "Fuller's" наиболее известна благодаря пиву London Pride, которое впервые сварили в 1950-х годах. Его до сих пор производят в Чизвике.

Также стоит упомянуть и пивоварню Рам в Вандсворте, которая также работала с 17 века. С 19 века ее переименовали в пивоварню Янга, долю которой семья впервые приобрела в 1831 году. Впрочем заведение закрылось в 2006 году.

Интересную историю имеет пивоварня Bow Brewery, где в 1780-х годах работал Джордж Ходжсон. Именно ему приписывают изобретение индийского светлого эля (IPA). Разница этого эля заключалась в том, что он содержал больше хмеля и алкоголя, чем обычный светло-зеленый эль, который варили в Bow Brewery. Поэтому новое пиво имело успех среди британцев, которые жили и работали в районе Тауэр-Хамлетс.

Какое пиво считается самым дорогим в мире?

Существуют сорта пива, за которые коллекционеры и ценители готовы платить заоблачные суммы, ведь пиво на самом деле бывает очень разным и некоторые его виды превратились в настоящие предметы роскоши.

Одним из самых дорогих примеров являются коллекционные партии от шотландской пивоварни BrewDog, где стоимость отдельных бутылок достигала около 20 тысяч долларов. Такие выпуски обычно создаются в очень ограниченном количестве, что значительно повышает их ценность среди коллекционеров.

Еще один фактор высокой цены – уникальность производства. Например, немецкое пиво Schorschbrau известно чрезвычайно высокой крепостью – до 57% алкоголя. Лимитированные серии этого напитка продавались примерно по 300 долларов за бутылку, и сейчас их почти невозможно найти в открытой продаже.

Еще один интересный пример – пиво Саппоро, которое провело в космосе 5 месяцев. Партии напитка продавались по 100 долларов за бутылку, а вырученные средства направляли на благотворительность.