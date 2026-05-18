Из чего состояло первое сообщение в истории интернета и почему оно было очень коротким, объясняют в History.

Читайте также Чарли Чаплин считал его шедевром: первый звуковой фильм СССР был украинским

Какие слова стали первым сообщение в мире?

Осенью 1969 года мир уже имел предшественника современного интернета – ARPANET, что расшифровывается как "Сеть агентства передовых исследовательских проектов".

Благодаря этому исследователям из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, ставшего первым "узлом" сети (одной из первых точек подключения к системе), удалось успешно отправить в Стэнфордский исследовательский институт первое в своем роде электронное сообщение.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Первое слово, которое удалось отправить исследователям через ARPANET, было чрезвычайно коротким. Первоначально это должно было быть слово LOGIN для того, чтобы войти в систему удаленно. Впрочем система смогла передать только первые 2 буквы – "L" и "О".

Интересно! Первое присланное сообщение "LO" начали считать символическим совпадением. Слово "LO" в английском языке является архаичным и может переводиться как "посмотри" или "вот". То есть первое сообщение в истории мира случайно получило почти философский подтекст.

К началу декабря того года к ARPANET добавилось еще 2 "узла", в частности Калифорнийский университет в Санта-Барбаре и Университет Юты. Постепенно сеть стала доступной для более широкого доступа, сначала в других университетах, таких как Гарвард и Университетский колледж Лондона, а затем в корпоративном мире.

А уже к 1993 году технология, к которой когда-то имели доступ только ученые, стала доступной для общественности. Так родился интернет.

На 24 Каналі стартував місяць техноподарунків! Від 11 травня до 16 червня шукайте клікабельні гаджети на Техно 24, збирайте монетки та долучайтеся до масштабного розіграшу. Позмагайтесь за бездротові навушники OPPO Enco Buds3 та суперприз – смартфон OPPO Reno15 F.

Как изобрели интернет?

Создание Интернета начиналось с рудиментарной экспериментальной компьютерной сети, профинансировало ее Агентство передовых исследовательских проектов (ARPA) Министерства обороны США. Тогдашний президент США Дуайт Д. Эйзенхауэр создал ARPA в 1958 году для активизации научных исследований и содействия разработке технологий с возможным применением в национальной обороне.

Примерно во время создания ARPANET профессор компьютерных наук Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Леонард Кляйнрок работал над разработкой технологии передачи информации под названием "коммутация пакетов", которая разбивала информацию на меньшие единицы (так называемые "пакеты"), которые было легче передавать и которые можно было повторно собрать на приемном конце.

В интервью 1999 году газете Daily Bruin из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Кляйнрок сказал, что все началось с его исследований.

Я был изобретателем интернет-технологий,

– заявил он.

Как передавали первое сообщение между компьютерами?

У TeleGeography объясняют, что передача первых символов происходила буквально в режиме реального времени по телефону. Профессор Леонард Клейнрок, который руководил командой Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, вспоминал, что они поддерживали связь с коллегами из Стэнфордского института исследований во время эксперимента.

Поэтому студент вводил букву "L", после чего другая сторона подтверждала, что символ успешно получен. То же самое произошло с буквой "O". Но когда исследователи попытались ввести "G", система не выдержала нагрузки и сломалась.

Заметьте! Изначально целью ARPANET было объединение компьютеров в различных исследовательских учреждениях, что позволит им обмениваться ресурсами и сотрудничать удаленно.

Уже примерно через час проблему удалось устранить, а слово LOGIN передали полностью. По словам Клейнрока, тогда никто не осознавал, насколько важным станет это событие для человечества. На тот момент это был лишь тест нового способа коммуникации между компьютерами.

Сегодня же именно этот эксперимент считают началом эпохи интернета, без которого уже невозможно представить современный мир.

Чем удивляют нынешние технологии?

Сегодня же важность цифровой безопасности стала не меньшей, чем во времена появления первых компьютерных сетей. На современных смартфонах даже предусмотрены специальные индикаторы, которые предупреждают пользователей о доступе к камере или микрофону.

Поэтому на экранах iPhone иногда можно заметить зеленые или оранжевые точки. Зеленая точка означает, что какое-то приложение в этот момент использует камеру устройства. В то же время оранжевая сигнализирует об активном микрофоне, например во время звонка, записи голосового сообщения или работы отдельных программ в фоновом режиме.

Компания Apple добавила эти отметки для лучшего контроля конфиденциальности пользователей. Если же индикаторы появляются без очевидной причины, это может свидетельствовать о том, что определенное приложение имеет доступ к функциям смартфона в фоновом режиме. В таком случае пользователям советуют проверить разрешения программ в настройках.