На просторах тик тока мы наткнулись на интересное видео annetkiinn, в котором подняли тему так называемого "тяжелого люкса" в детстве миллениалов. Что это за выражение и что оно на самом деле означает – разбираемся в этой статье.

Смотрите также Украинцы в восторге: какую интересную деталь вы пропустили во время просмотра фильма "Оппенгеймер"

Что такое "тяжелый люкс"?

"Тяжелый люкс" – это когда человек имеет что-то ценное для себя, что досталось ему тяжелым трудом или усилиями. Это не обязательно о дорогих вещах. Это может быть успех на работе, обучении, новые навыки или любые достижения. Для каждого "тяжелый люкс" имеет свое значение, потому что ценности у людей разные. То, что для одного человека трудно и ценно, для другого может быть совсем неважным.

На самом деле понятие "тяжелый люкс" можно применить к чему угодно, не только к материальным вещам. Например, на платформе тредс пользовательница zadorozhko.kateryna назвала достаточный уровень физического здоровья "тяжелым люксом". Подобные посты на тему того, что для кого-то является ценным и трудно добытым, можно найти немало.

Что может быть "тяжелым люксом" / скриншот с платформы тредс

Что может быть "тяжким люксом" / скриншот с платформы тредс



Что может быть "тяжелым люксом" / скриншот с платформы тредс

Смотрите также Сублимированный кофе: что это такое, как его производят и в чем разница с растворимым

Какой был "тяжелый люкс" в детстве миллениалов?

В одном видео annetkiinn рассказывалось о трудно добытой роскоши людей, рожденных в 1980 – 1990 годах. Например, покупка вещей в магазине вместо рынка, своя отдельная комната, изобилие еды дома или поездка за границу. Для многих детей важными были даже мелочи, типа свежий огурец на день рождения, аромат цветных ручек, новая обувь на сезон или любимая игрушка.

Тяжелый люкс миллениалов: смотреть видео

Даже такие обычные сегодня вещи, как празднование дня рождения в кафе, новая одежда или любимый фастфуд, могли казаться роскошью для тех, кто вырос в скромных условиях.

Какие еще интересные новинки стоит прочитать?