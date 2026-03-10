Сублимированный кофе – это разновидность растворимого, однако способ сублимированной сушки позволяет лучше сохранить те вещества, отвечающие за запах и вкус продукта. Об этом пишет sciencedirect.

Как появился сублимированный кофе?

В отличие от обычного растворимого порошкового кофе, который обычно сушат горячим воздухом, новый метод производства предусматривает удаление воды из концентрированного напитка при низких температурах. Эта инновационная технология, известна как сублимационная сушка, позволяет кофе сохранять большее количество ароматических соединений, что формирует более выраженный и выразительный вкусовой профиль.



Сублимированный кофе производится уникальным методом / Фото Pexels

Сначала кофейный экстракт замораживают в твердом состоянии, после чего помещают в вакуумную камеру. Здесь лед переходит непосредственно в пар, полностью избегая жидкой фазы. Этот подход позволяет сохранить целостность структуры кофе.

Идея создать растворимый кофе появилась еще в 19 веке, однако прорыв датируется 20 веком, ведь именно тогда начали использовать сублимацию.

Как производят сублимированный кофе?

Производство сублимированного кофе начинается с подготовки кофейных зерен. Чаще всего для этого используют арабику или ее смесь с робустой. Сначала зерна обжаривают, после чего их перемалывают и заливают водой в больших промышленных экстракторах, пишет Киевская городская ростерия.

В результате такого заваривания получают крепкий концентрат кофейного напитка. Далее этот концентрат проходит сложную технологическую обработку. Его быстро охлаждают и замораживают до температуры примерно -40 градусов.

Когда масса полностью затвердевает, ее измельчают на небольшие фрагменты и помещают в специальные вакуумные камеры. В вакууме замерзшая вода испаряется без перехода в жидкое состояние – этот процесс называется сублимацией. В итоге остаются сухие пористые частицы кофе.

