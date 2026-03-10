Сублімована кава – це різновид розчинної, однак спосіб сублімованого сушіння дозволяє краще зберегти ті речовини, що відповідають за запах та смак продукту. Про це пише sciencedirect.

Як з'явилась сублімована кава?

На відміну від звичайної розчинної порошкової кави, яку зазвичай сушать гарячим повітрям, новий метод виробництва передбачає видалення води з концентрованого напою за низьких температур. Ця інноваційна технологія, відома як сублімаційне сушіння, дозволяє каві зберігати більшу кількість ароматичних сполук, що формує більш виражений та виразний смаковий профіль.



Сублімована кава виробляється унікальним методом / Фото Pexels

Спочатку кавовий екстракт заморожують у твердому стані, після чого поміщають у вакуумну камеру. Тут лід переходить безпосередньо в пару, повністю уникаючи рідкої фази. Цей підхід дозволяє зберегти цілісність структури кави.

Ідея створити розчинну каву з'явилась ще у 19 столітті, однак прорив датується 20 століттям, адже саме тоді почали використовувати сублімацію.

Як виробляють сублімовану каву?

Виробництво сублімованої кави починається з підготовки кавових зерен. Найчастіше для цього використовують арабіку або її суміш із робустою. Спочатку зерна обсмажують, після чого їх перемелюють і заливають водою у великих промислових екстракторах, пише Київська міська ростерія.

У результаті такого заварювання отримують міцний концентрат кавового напою. Далі цей концентрат проходить складну технологічну обробку. Його швидко охолоджують і заморожують до температури приблизно −40 градусів.

Коли маса повністю твердне, її подрібнюють на невеликі фрагменти та поміщають у спеціальні вакуумні камери. У вакуумі замерзла вода випаровується без переходу в рідкий стан – цей процес називається сублімацією. У підсумку залишаються сухі пористі частинки кави.

