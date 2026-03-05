Головна причина такої вартості – складний і надзвичайно трудомісткий процес виробництва, пише The Takeout.

Чому кава Black Ivory така дорога?

Ягоди арабіки, вирощені в Таїланді, згодовують слонам. Їх утримання обходиться недешево, крім того компанія запевняє, що виплачує тайським доглядачам гідну зарплату, адже частина їхньої роботи полягає в перебиранні слонячих екскрементів, щоб знайти зерна.

При цьому із 35 кілограмів ягід у підсумку отримують лише близько кілограма готової кави. Додатково на ціну впливає ексклюзивність. Black Ivory Coffee – єдина компанія, що застосовує саме цей метод. Щороку виробляється лише приблизно 225 кілограмів цієї кави, що робить продукт обмеженим і ексклюзивним.

Найдорожчу у світі каву добувають з екскрементів слонів / Фото Unsplash

Проходження зерен через травний тракт слонів суттєво впливає на смак. Під час ферментації зменшується гіркота й посилюється природна солодкість. У результаті виходить ароматний напій із трав'янистими та фруктовими нотами.

Дехто вважає, що унікальний смаковий профіль пояснюється тим, що зерна взаємодіють із іншими компонентами рослинного раціону слонів. Така кава майже не має гіркоти, через яку люди зазвичай додають цукор чи молоко.

Яку ще каву отримують подібним чином?

До переліку найдорожчої кави світу входить і Kopi Luwak. За даними Food Republic, чашка цього екзотичного напою може коштувати до 100 доларів. Світовий ринок Kopi Luwak у 2021 році оцінювали в 6,5 мільярда доларів, а до 2030 року, за прогнозами, він може зрости до 10 мільярдів.

Однією з ключових причин високої вартості є дефіцит продукту та складність його традиційного виробництва. Kopi Luwak вважають одним із найрідкісніших сортів кави у світі.

Зерна кави Kopi Luwak є одними з найрідкісніших у світі / Фото Unsplash

Виготовлення цього напою неможливе без участі травної системи пальмових цивет. І хоча збирання екскрементів диких тварин є відносно екологічним способом виробництва, окремі компанії, прагнучи збільшити прибутки, утримують цивет у неналежних умовах та годують їх виключно кавовими ягодами, щоб наростити обсяги виробництва.

Яка країна є лідером за споживанням кави?