Йдеться не про ароматизовані зерна, а про справжні фруктові сиропи чи пюре, які додають до гарячої чи холодної кави, пише Real Simple. Саме формат поєднання кави з сиропами називають фруктовою кавою.

Чим особлива фруктова кава?

Фруктова кава відкриває простір для експериментів. Банан, полуниця, чорниця чи манго – підійде будь-який фрукт. Вже залежить від смаку, який хочеться отримати: ніжний і солодкий чи свіжий та кислуватий. Якщо додати у напій фруктове пюре, можна зберегти клітковину, тож це зробить каву трішки поживнішою.

Для приготування не потрібно ніяких складних навичок. Спочатку треба приготувати кавову основу – еспресо, американо чи холодну каву. Після цього фрукти подрібнюють, змішують з водою та цукром у рівних пропорціях та підігрівають кілька хвилин до утворення сиропу. Після проціджування додають у чашку.



Фруктова кава має особливий смак / Фото Freepik

Інший варіант – одразу збити фрукти з кавою, щоб зберегти текстуру й максимум смаку. Щоб напій залишався збалансованим, потрібно контролювати кількість цукру чи обирати альтернативи. Якщо готується холодний варіант, то замість тоніка можна використати звичайну газовану воду. Це зробить смак м’якшим та менш калорійним.

Фруктова кава набирає популярності завдяки тому, що поєднує аромат кави з додатковими вітамінами, антиоксидантами й природною свіжістю фруктів. Сині та фіолетові плоди містять антоціани, жовті й оранжеві – бета-каротин, а зелені – хлорофіл. Така фруктова кава дозволяє вийти за межі класичних рецептів і знайти власне ідеальне поєднання.

Француженки люблять готувати каву з лавандою, пише Interia Kobieta. Лаванда знижує рівень кортизолу – гормону стресу, допомагає розслабитися й контролювати апетит. Достатньо лише заварити каву в турці, кавовій машині чи просто у горнятку. Тоді до готового напою додати кілька висушених подрібнених квіток лаванди.

