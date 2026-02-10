Олімпійські ігри відбуваються раз на чотири роки, а з моменту їх відродження наприкінці XIX століття перерви траплялися лише під час світових воєн, пише Tasting Table. Проте Олімпіада 1932 року, що мала пройти в Лос-Анджелесі, опинилася під загрозою через Велику депресію.

Як кава допомогла Бразилії потрапити на Олімпійські ігри?

Тоді світова економічна криза вдарила по багатьох країнах, і більшість делегацій просто не мали коштів на дорогу до США. Особливо складною ситуація була для небагатих держав, серед яких опинилася Бразилія.

Уряд країни не міг профінансувати поїздку спортсменів, проте знайшов креативний вихід. Команді надали 5 тисяч мішків кави, якими завантажили корабель. За планом зерна мали продавати дорогою до Каліфорнії, щоб зібрати гроші на участь в іграх.



Спортсменам дали з собою каву у мішках / Фото Pexels

Однак американцям під час депресії було не до кави, бо тоді багато хто міг собі ледве дозволити їжу. У підсумку бразильці зібрали небагато грошей, тож країна була мінімально представлена на Олімпіаді.

Тоді в Олімпійських іграх 1932 року взяли участь понад тисячу спортсменів зі всього світу – це найнижчий показник за всю історію Олімпійських ігор. Проте бразилійці досі згадують, як кава допомогла знайти їм вихід навіть в найскладніший час.

Бразильські атлети не здобули жодної медалі. Найвищим результатом було 6 місце, але сама участь стала великим досягненням у складних обставинах.

Бразилія є найбільшим виробником кави у світі вже понад 150 років, виробляючи приблизно 30-40% світових поставок, пише Three Coffee. Країна відома своїми м’якими кавовими зернами та може похвалитися понад 220 000 кавовими плантаціями. Їхню площу можна порівняти з територією Бельгії.

