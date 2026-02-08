Наприклад, один із президентів США мав надзвичайну любов до кави. Про це пише Gemini.

Хто пив багато кави?

Серед президентів США Теодор Рузвельт відрізнявся особливою любов'ю до кави. Він пив її постійно та щодня вживав по 4,5 літра цього напою. Відомі люди часто п'ють каву у великих кількостях через необхідність працювати вночі.

Чим відомий Теодор Рузвельт? Це 26 президент США. Він став одним із наймолодших. проте найвеичніших правителей у історії Сполучених Штатів. Він просував політику прогресу та недовіри.

Саме цей гарячий напій допомагає зберігати бадблрість та концентрацію. Якщо чашка Рузвельта була 200 – 250 мілілітрів, то за день він фактично пив 18 – 22 чашки кави за день.



Каву люблять відомі люди / Фото Pexels

Це доволі багато, хоч і не найбільше серед відомих історичних постатей. Наприклад, Оноре де Бальзак під час написання "Людської комедії" випив 15 тисяч чашок кави, іноді споживаючи до 20 чашок на день, пише papakava.

Коли письменник не міг пити каву, він просто жував кавові зерна, щоб відчувати смак кави.

Хто пив 50 чашок кави за день?