Біля Віденської кав’ярні розташована вулиця Памви Беринди, яка складається з двох будинків, йдеться на фейсбук-сторінці "Неймовірні фотографії Львова".

Що треба знати про вулицю Памви Беринди?

Кутній будинок на Беринди спроєктували та звели архітектори проєктного бюро Міхала Уляма у 1909 році. За 116 років існування в самісінькому центрі міста, в його стінах, на п’яти поверхах, відбувалося чимало цікавого.

Вулиця Памви Беринди сполучає вулицю Театральну з проспектом Свободи, йдеться в проєкті "Вулицями Львова". У 1829 році вулиця стала називатися “Біля Віденської кав’ярні”, на честь кав’ярні, яку заснували на розі із сучасним проспектом Свободи. 1871 року вулицю перейменували на честь Яна Кілінського, а вже у 1992 році – на честь Памва Беринди.

Перший поверх служив потребам банку "Уніон", за часів радянщини в цьому приміщенні зробили гастроном. На п’ятому поверсі діяло фотоательє "Кордиан". У польському Львові таких було чимало, і саме на останніх поверхах кам’яниць,

– йдеться в дописі Ірини Бєляєвої.

У минулому столітті особливою цікавинкою було кіно, тож у центрі міста біло понад 10 кінотеатрів. У 1925 році в будинку (на фото нижче) розмістили склад фільмів, відвівши на потреби цілий поверх. Пізніше він перетворився на прокат кінострічок, який назвали "Paramount".

На куті з проспектом Свободи ще до 2005 року висів барельєф Меркурія, встановлений у 90-х роках XX століття. Попри вузьку відстань між тротуарами від 1895 року, і до сьогодні, по вулиці Памва Беринди ходить трамвай. І рух відбувається в обидва боки.



Будинок на вулиця Памва Беринди / Фото з фейсбук-сторінки "Неймовірні фотографії Львова"

Памво Беринда – галицький письменник, мовознавець, поет, друкар, православний чернець, видатна постать культурно-освітнього руху Галичини та України першої половини XVII століття. Він був активним діячем Львівського братства, постригся у ченці й отримав ім’я Памво.

