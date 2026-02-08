Например, один из президентов США имел чрезвычайную любовь к кофе. Об этом пишет Gemini.

Кто пил много кофе?

Среди президентов США Теодор Рузвельт отличался особой любовью к кофе. Он пил его постоянно и ежедневно употреблял по 4,5 литра этого напитка. Известные люди часто пьют кофе в больших количествах из-за необходимости работать ночью.

Чем известен Теодор Рузвельт? Это 26 президент США. Он стал одним из самых молодых. однако самых выдающихся правителей в истории Соединенных Штатов. Он продвигал политику прогресса и недоверия.

Именно этот горячий напиток помогает сохранять бадблристь и концентрацию. Если чашка Рузвельта была 200 – 250 миллилитров, то за день он фактически пил 18 – 22 чашки кофе в день.



Кофе любят известные люди / Фото Pexels

Это довольно много, хоть и не больше всего среди известных исторических фигур. Например, Оноре де Бальзак во время написания "Человеческой комедии" выпил 15 тысяч чашек кофе, иногда потребляя до 20 чашек в день, пишет papakava.

Когда писатель не мог пить кофе, он просто жевал кофейные зерна, чтобы чувствовать вкус кофе.

Кто пил 50 чашек кофе за день?