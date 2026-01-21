Це універсальне правило балансу між кавою та водою, якого дотримуються професіонали по всьому світу, пише Cnet. Метод добре працює для крапельних кавоварок, френч-пресу та методу пуровер.

Що таке "золота пропорція" кави?

Фахівці радять орієнтуватися на співвідношення від 1:15 до 1:20, де одна частина меленої кави припадає на 15 – 20 частин води. Важливо враховувати саме вагу інгредієнтів, а не об’єм.

Завдяки цьому балансу можна отримати насичений та м’який смак без різкої кислинки й терпкості, яка може з’явитися через надмірне заварювання. Кава з правильною пропорцією добре поєднується з молоком чи цукром, не втрачаючи при цьому свого смаку. Саме тому ми вважаємо каву з кав’ярні смачнішу за домашню, а вся справа лише в пропорції.



Смак кави залежить від пропорцій / Фото Pexels

Кавова експертка Калена Тео радить починати зі свіввідношення 1:16. Воно є універсальним та підходить для тих, хто додає до напою молоко чи підсолоджувачі.

Чим більше води у пропорції, тим легшою та м’якшою вийде кава. Для тих, хто п’є чорну каву без добавок, підійде варіант 1:18. А для любителів яскравого та насиченого смаку підійде співвідношення 1:15.

Що ще є важливим у приготуванні кави?

Навіть ідеальне співвідношення кави та води не здатне гарантувати бездоганний результат, тому варто врахувати й інші важливі чинники.

Помел. Кава середнього помелу універсальна й добре підходить для крапельних кавоварок. Для френч-пресу краще обирати грубший помел, що за текстурою схожий на морську сіль. Для пуровера оптимальним буде дрібніший помел.

Температура води. Найкращий смак кави розкривається при температурі в межах 90 – 95 градусів.

Перемішування. Під час екстракції рух води має важливе значення. Чим активніше кава контактує з водою, тим повільніше розкривається її смак. У автоматичних кавоварках цей процес мінімальний, а от у френч-пресі та пуровері перемішування відіграє ключову роль.

До слова, щоб збити молоко до пишної пінки вдома, налийте його в пляшку або банку, щільно закрийте та енергійно струшуйте 30 секунд, потім підігрійте в мікрохвильовці для стійкості пінки, пише Martha Stewart. Для більшого об'єму можна додати кілька щіпок цукру перед струшуванням.

