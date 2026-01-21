Это универсальное правило баланса между кофе и водой, которого придерживаются профессионалы по всему миру, пишет Cnet. Метод хорошо работает для капельных кофемашин, френч-пресса и метода пуровер.
Что такое "золотая пропорция" кофе?
Специалисты советуют ориентироваться на соотношение от 1:15 до 1:20, где одна часть молотого кофе приходится на 15 – 20 частей воды. Важно учитывать именно вес ингредиентов, а не объем.
Благодаря этому балансу можно получить насыщенный и мягкий вкус без резкой кислинки и терпкости, которая может появиться из-за чрезмерного заваривания. Кофе с правильной пропорцией хорошо сочетается с молоком или сахаром, не теряя при этом своего вкуса. Именно поэтому мы считаем кофе из кафе вкуснее домашнего, а все дело только в пропорции.
Вкус кофе зависит от пропорций / Фото Pexels
Кофейный эксперт Калена Тео советует начинать с соотношения 1:16. Оно является универсальным и подходит для тех, кто добавляет к напитку молоко или подсластители.
Чем больше воды в пропорции, тем легче и мягче получится кофе. Для тех, кто пьет черный кофе без добавок, подойдет вариант 1:18. А для любителей яркого и насыщенного вкуса подойдет соотношение 1:15.
Что еще важно в приготовлении кофе?
Даже идеальное соотношение кофе и воды не способно гарантировать безупречный результат, поэтому стоит учесть и другие важные факторы.
Помол. Кофе среднего помола универсален и хорошо подходит для капельных кофемашин. Для френч-пресса лучше выбирать более грубый помол, что по текстуре похож на морскую соль. Для пуровера оптимальным будет более мелкий помол.
Температура воды. Лучший вкус кофе раскрывается при температуре в пределах 90 – 95 градусов.
Перемешивание. Во время экстракции движение воды имеет важное значение. Чем активнее кофе контактирует с водой, тем медленнее раскрывается его вкус. В автоматических кофеварках этот процесс минимальный, а вот во френч-прессе и пуровере перемешивание играет ключевую роль.
К слову, чтобы взбить молоко до пышной пенки дома, налейте его в бутылку или банку, плотно закройте и энергично встряхивайте 30 секунд, затем подогрейте в микроволновке для устойчивости пенки, пишет Martha Stewart. Для большего объема можно добавить несколько щепоток сахара перед встряхиванием.
