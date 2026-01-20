Сообщает 24 Канал со ссылкой на Simply Recipes.
Как легко улучшить вкус кофе?
Температура воды может сделать вашу следующую чашку кофе как идеальной, так и неудачной. Именно поэтому правильный нагрев воды – тот небольшой, но важный секрет, который поможет готовить более вкусный кофе дома.
Генеральный директор Heritage Bikes из Чикаго Ашер Маркворт, говорит, что не стоит сосредотачиваться лишь на выборе зерен и степени их помола, игнорируя при этом компонент воды. По его словам, оптимальная температура воды для приготовления кофе составляет от 90,5 до 96 градусов и подходит для любого способа заваривания.
Маркворт отмечает, что большинство домашних кофемашин работают в этом диапазоне, однако для большего контроля можно приобрести электрический чайник с возможностью установки температуры и готовить кофе методом пуровера или во френч-прессе.
Он отмечает, что соблюдение температуры в пределах 90,5 – 96 градусов, позволяет раскрыть лучшие вкусовые качества напитка. Если же вода будет слишком горячей, будет происходить чрезмерная экстракция, и кофе будет становиться горьким.
В то же время более низкая температура приводит к недостаточной экстракции. В таком случае напиток получается слабым и может иметь кислый привкус.
Какая разница между арабикой и робустой?
Как пишет Markas, зерна арабики отличаются более низким содержанием кофеина, более мягким, сладковатым вкусом и более выраженной кислотностью.
Они созревают быстрее робусты, однако само растение является более требовательным и требует более сложных условий выращивания.
В издании также отмечают, что видов кофе значительно больше. Однако самые популярные – арабика и робуста.
Где начали пить кофе впервые?
Сегодня кофе является одним из самых популярных напитков в мире, однако мало кто задумывается над его происхождением. Считается, что родиной кофе является Эфиопия.
По одной из легенд, первым необычные свойства кофейных зерен заметил эфиопский пастух Калдим. Он обратил внимание на то, что его овцы становились чрезвычайно бодрыми после того, как поедали плоды кофейного дерева.
Из Эфиопии кофе распространился в Египет и Йемен, и дальше. Сначала его начали готовить в виде отвара, а со временем появились и другие способы приготовления, известные нам сегодня.