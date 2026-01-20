Сообщает 24 Канал со ссылкой на Simply Recipes.

Смотрите также Кофе – это фрукт: как на самом деле выглядит плод, из которого делают любимый напиток

Как легко улучшить вкус кофе?

Температура воды может сделать вашу следующую чашку кофе как идеальной, так и неудачной. Именно поэтому правильный нагрев воды – тот небольшой, но важный секрет, который поможет готовить более вкусный кофе дома.

Генеральный директор Heritage Bikes из Чикаго Ашер Маркворт, говорит, что не стоит сосредотачиваться лишь на выборе зерен и степени их помола, игнорируя при этом компонент воды. По его словам, оптимальная температура воды для приготовления кофе составляет от 90,5 до 96 градусов и подходит для любого способа заваривания.

Во время приготовления кофе важно учитывать температуру воды / Фото Unsplash

Маркворт отмечает, что большинство домашних кофемашин работают в этом диапазоне, однако для большего контроля можно приобрести электрический чайник с возможностью установки температуры и готовить кофе методом пуровера или во френч-прессе.

Он отмечает, что соблюдение температуры в пределах 90,5 – 96 градусов, позволяет раскрыть лучшие вкусовые качества напитка. Если же вода будет слишком горячей, будет происходить чрезмерная экстракция, и кофе будет становиться горьким.

В то же время более низкая температура приводит к недостаточной экстракции. В таком случае напиток получается слабым и может иметь кислый привкус.

Какая разница между арабикой и робустой?

Как пишет Markas, зерна арабики отличаются более низким содержанием кофеина, более мягким, сладковатым вкусом и более выраженной кислотностью.

Они созревают быстрее робусты, однако само растение является более требовательным и требует более сложных условий выращивания.

Между арабикой и робустой есть существенная разница / Фото Unsplash

В издании также отмечают, что видов кофе значительно больше. Однако самые популярные – арабика и робуста.

Где начали пить кофе впервые?