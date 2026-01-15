На самом деле кофе происходит из страны, о которой вы могли бы даже не подумать. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Википедию.
Откуда взялся кофе?
Считается, что первыми на кофе обратили внимание в Эфиопии. В частности, есть свидетельства, что сначала заметили именно прилив энергии после того, как пожевать кофейное зерно, однако этому нет официальных подтверждений. По легенде, на это обратил внимание эфиопский пастух Калдим.
Есть легенда о происхождении кофе / Фото Pexels
Интересно, что эффект он увидел именно на овцах. Уже из Эфиопии кофе начал свой международный путь и попал в Египет и Йемен и дальше. Сначала его готовили как отвар из высушенных кофейных зерен, а впоследствии появлялись другие вариации, которые мы знаем до сих пор.
Когда в Украине появилась первая кофейня?
Первая кофейня в Украине открылась в городе Каменец – Подольский. Это произошло в 1672 году. Первое подобное заведение на территории современной Украины открыли турки, пишет Brayval Coffee.
То есть кофе в Украине пьют веками и этот напиток уже прочно вошел в культуру украинцев, несмотря на то, что происхождение у кофе совсем другое.
Почему в Турции запрещали кофе?
- В 1633 году султан Мурад IV запретил публичное употребление кофе в Турции из-за опасений социального раздора, наказывая нарушителей казнью.
- В частности, султан опасался, что в кофейнях будут рождаться заговоры и бунты. Однако кофе запрещали в Турции и по другим причинам.
- Например, султан Сулейман Великолепный также запрещал кофе. Однако тогда это обосновывалось религиозными убеждениями, ведь мусульманам запрещено употреблять в пищу "черные или горелые" продукты, однако все эти запреты не сработали и сейчас Турция ассоциируется именно с кофе и специфическим методом его приготовления.