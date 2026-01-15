Насправді кава походить із країни, про яку ви могли б навіть не подумати. Про це пише 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.
Звідки взялась кава?
Вважається, що першими на каву звернули в Ефіопії. Зокрема, є свідчення, що спершу помітили саме прилив енергії після того, як пожувати кавове зерно, проте цьому немає офіційних підтверджень. За легендою, на це звернув увагу ефіопський пастух Калдим.
Є легенда про походження кави / Фото Pexels
Цікаво, що ефект він побачив саме на вівцях. Вже з Ефіопії кава почала свій міжнародний шлях та потрапила у Єгипет та Ємен і далі. Спершу її готували як відвар із висушених кавових зерен, а згодом з'являлись інші варіації, які ми знаємо й дотепер.
Коли в Україні з'явилась перша кав'ярня?
Перша кав'ярня в Україні відкрилась у місті Кам'янець – Подільський. Це сталось у 1672 році. Перший подібний заклад на території сучасної України відкрили турки, пише Brayval Coffee.
Тобто каву в Україні п'ють століттями і цей напій вже міцно увійшов у культуру українців, попри те, що походження у кави зовсім інше.
Чому в Туреччині забороняли каву?
У 1633 році султан Мурад IV заборонив публічне вживання кави в Туреччині через побоювання соціального розбрату, караючи порушників стратою.
Зокрема, султан побоювався, що у кав'ярнях будуть народжуватись змови та бунти. Однак каву забороняли в Туреччині і з інших причин.
Наприклад, султан Сулейман Чудовий також забороняв каву. Однак тоді це обґрунтовувалось релігійними переконаннями, адже мусульманам заборонено вживати у їжу "чорні або горілі" продукти, однак всі ці заборони не спрацювали і зараз Туреччина асоціюється саме з кавою та специфічним методом її приготування.