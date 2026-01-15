Повідомляє 24 Канал з посиланням на українського історика та голову Інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова.
Скільки років Києву насправді?
За словами Алфьорова, рішення святкувати 1500-річчя Києва ухвалили у 1982 році з ініціативи Комуністичної партії. Дата мала радше політичний характер, адже тоді шукали "круглий" ювілей, який би вписувався у радянську ідеологію.
Історик додав, що Москві на той момент було 800 років, тож Київ мав виглядати щонайменше удвічі старшим.
Відомо, що перші письмові згадки про Київ у візантійських та арабських джерелах датуються 10 століттям. Проте археологічні дослідження доводять, що життя на території сучасного Києва існувало щонайменше з 5 століття.
Ба більше, за словами Алфьорова, поселення, з яких згодом сформувалося місто, з'явилися ще у 3 столітті. Це означає, що реальний вік Києва значно перевищує 1500 років.
Як могла виникнути назва Київ?
Історик і публіцист Олексій Мустафін разом із науковим співробітником Інституту археології Віталієм Козюбою в етері проєкту "Параграф" звернули увагу на те, що ім'я Кий могло бути не першопричиною, а наслідком існування назви Київ.
Дослідники зазначають, що подібні процеси траплялися в інших культурах. Зокрема в давньоримській традиції існує міф про братів Ромула і Рема, однак науковці вважають, що Ромул міг бути вигаданою фігурою, створеною на основі назви Рима.
Так само можливо бути і з Києвом, що Київ існував окремо, а потім для того, щоб пояснити, як він був заснований, знайшли таке ім’я під назвою Київ,
– пояснює Мустафін.
Такий процес у науці називають епонімізацією – явищем, коли імена з'являються вже після появи географічних назв. Саме на це, наголошують дослідники, й вказує літописна традиція.
Чому Київ обрали столицею Русі?
Історик Олександр Алфьоров пояснив, що Київ став столицею Русі насамперед завдяки своєму вигідному географічному розташуванню. Місто опинилося на торговельному шляху "з варягів у греки", який з'єднував Балтійське та Чорне моря.
Саме біля Києва сходилися ключові ріки, зокрема Десна та Прип'ять, що робило контроль над торгівлею максимально ефективним. За словами Алфьорова, місто могло як відкривати торговельні маршрути, так і повністю їх перекривати.
Важливу роль відігравав і правий берег Дніпра з пагорбами та численними островами, звідки було зручно спостерігати й оборонятися. Додатковою перевагою стало пласке плато під правим берегом, яке сприяло заселенню Києва.