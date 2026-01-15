Сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского историка и главу Института национальной памяти Александра Алферова.

Сколько лет Киеву на самом деле?

По словам Алферова, решение праздновать 1500-летие Киева приняли в 1982 году по инициативе Коммунистической партии. Дата имела скорее политический характер, ведь тогда искали "круглый" юбилей, который бы вписывался в советскую идеологию.

Историк добавил, что Москве на тот момент было 800 лет, поэтому Киев должен был выглядеть как минимум вдвое старше.

Известно, что первые письменные упоминания о Киеве в византийских и арабских источниках датируются 10 веком. Однако археологические исследования доказывают, что жизнь на территории современного Киева существовала по меньшей мере с 5 века.

Более того, по словам Алферова, поселения, из которых впоследствии сформировался город, появились еще в 3 веке. Это означает, что реальный возраст Киева значительно превышает 1500 лет.

Как могло возникнуть название Киев?

Историк и публицист Алексей Мустафин вместе с научным сотрудником Института археологии Виталием Козюбой в эфире проекта "Параграф" обратили внимание на то, что имя Кий могло быть не первопричиной, а следствием существования названия Киев.

Исследователи отмечают, что подобные процессы случались в других культурах. В частности в древнеримской традиции существует миф о братьях Ромуле и Реме, однако ученые считают, что Ромул мог быть вымышленной фигурой, созданной на основе названия Рима.

Так же возможно быть и с Киевом, что Киев существовал отдельно, а потом для того, чтобы объяснить, как он был основан, нашли такое имя под названием Киев,

– объясняет Мустафин.

Такой процесс в науке называют эпонимизацией – явлением, когда имена появляются уже после появления географических названий. Именно на это, отмечают исследователи, и указывает летописная традиция.

Почему Киев выбрали столицей Руси?