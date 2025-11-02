У 1633 році султан Мурад IV заборонив публічне вживання кави, тобто кав'ярні не могли більше працювати. Про це пише 24 Канал із посиланням на atlasobscura.
Чому покаранням була страта?
Султан Мурад IV заборонив публічне вживання кави через побоювання, що така практика може провокувати соціальний розбрат та безлади. Ймовірно, він вважав, що ризик такий великий, що порушників потрібно негайно страчувати.
Каву неодноразово забороняли / Фото Pexels
Зокрема, султан побоювався, що у кав'ярнях будуть народжуватись змови та бунти. Однак каву забороняли в Туреччині і з інших причин.
Наприклад, султан Сулейман Чудовий також забороняв каву. Однак тоді це обґрунтовувалось релігійними переконаннями, адже мусульманам заборонено вживати у їжу "чорні або горілі" продукти, однак всі ці заборони не спрацювали і зараз Туреччина асоціюється саме з кавою та специфічним методом її приготування.
Що таке кава по-турецьки?
Кава по-турецьки – це метод приготування нефільтрованої кави, мовиться у Вікіпедії. Вона занесена у список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини Туреччини.
Основи приготування кави по-турецьки полягають в зануренні меленої кави у гарячу воду на тривалий час, щоб розчинити ароматні сполуки.
Який письменник пив 50 чашок кави за день?
Французький поет, прозаїк та філософ Вольтер пив від 40 до 50 чашок кави за день.
Варто відзначити, що у часи Вольтера кава вважалась отрутою, тому його неодноразово попереджали, що його захоплення цим напоєм вб'є його, однак він завжди мав, що відповісти. Вольтер прожив 84 роки та жартував, що якщо кава – це отрута, то вона діє надто повільно.
Щобільше, кава тоді була дуже дорогою, тому він платив значні кошти для того, аби задовольнити свою залежність від цього напою.