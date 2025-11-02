Повідомляє 24 Канал з посиланням на Mental Floss.

"Bohemian Rhapsody" – Queen

Епічна шестихвилинна композиція від легендарних Queen, що поєднує оперу, рок і баладу, стала справжнім феноменом. Пісня неодноразово очолювала музичні чарти та отримала друге життя після виходу фільму Bohemian Rhapsody у 2018 році.

Queen – "Bohemian Rhapsody": дивіться відео

"Wonderwall" – Oasis

Це хіт, який знає навіть той, хто ніколи не був фанатом Oasis. Ліричний трек Ноела Галлагера став візитівкою гурту і досі входить до списку найпопулярніших пісень.

Oasis – "Wonderwall": дивіться відео

"Don't Stop Me Now" – Queen

Ще один безсмертний хіт Queen, але цього разу більш енергійний і позитивний. Пісня, сповнена драйву й оптимізму. Вона також часто з'являється у фільмах і рекламі сьогодні.

Queen – "Don't Stop Me Now": дивіться відео

"Don't Stop Believin'" – Journey

Цю пісню можна назвати справжнім символом 80-х, що пережив вже кілька поколінь. Потужний вокал і надихаючий текст зробили цю композицію культовою. Пісня знову стала хітом після появи у фіналі серіалу The Sopranos.

Journey – Don't Stop Believin': дивіться відео

"Another One Bites The Dust" – Queen

Дивовижно, але замикає п'ятірку лідерів ще одна пісня Queen. Another One Bites The Dust є однією з найуспішніших у кар'єрі гурту. Багато хто може впізнати цю пісню з перших секунд, адже вона має басову лінію, яка просто в'їдається у пам'ять.

Queen – "Another One Bites the Dust": дивіться відео

Яка пісня є найпопулярнішою в історії Spotify?

Пісня "Blinding Lights" виконавця The Weeknd встановила історичний рекорд. Spotify у своєму Instagram повідомив, що трек став першим у світі, який перевищив 5 мільярдів прослуховувань на платформі.

The Weeknd – "Blinding Lights": дивіться відео

Композиція вийшла ще у листопаді 2019 року як частина альбому After Hours. Вона утримувала перше місце у чарті Billboard Hot 100 протягом чотирьох тижнів і стала першою піснею, що понад рік залишалася в топ-10.

Зауважимо, що у січні 2024 року трек першим перетнув позначку в 4 мільярди прослуховувань на Spotify.

