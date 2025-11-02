В 1633 году султан Мурад IV запретил публичное употребление кофе, то есть кофейни не могли больше работать. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на atlasobscura.

Почему наказанием была казнь?

Султан Мурад IV запретил публичное употребление кофе из-за опасений, что такая практика может провоцировать социальный раздор и беспорядки. Вероятно, он считал, что риск такой большой, что нарушителей нужно немедленно казнить.



Кофе неоднократно запрещали / Фото Pexels

В частности, султан опасался, что в кафе будут рождаться заговоры и бунты. Однако кофе запрещали в Турции и по другим причинам.

Например, султан Сулейман Великолепный также запрещал кофе. Однако тогда это обосновывалось религиозными убеждениями, ведь мусульманам запрещено употреблять в пищу "черные или горелые" продукты, однако все эти запреты не сработали и сейчас Турция ассоциируется именно с кофе и специфическим методом его приготовления.

Что такое кофе по-турецки?

Кофе по-турецки – это метод приготовления нефильтрованного кофе, говорится в Википедии. Он занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО нематериального культурного наследия Турции.

Основы приготовления кофе по-турецки заключаются в погружении молотого кофе в горячую воду на длительное время, чтобы растворить ароматные соединения.

