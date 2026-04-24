На борту авианосца USS Abraham Lincoln ежедневно выпивают около 20 тысяч чашек кофе – и это не преувеличение, рассказывает Wion. Для экипажа из более чем 5 тысяч моряков кофеин стал настоящей необходимостью, ведь служба на корабле продолжается в режиме 24/7.

Зачем экипажу USS Abraham Lincoln столько кофе ежедневно?

Авианосец работает без остановок: полеты, техническое обслуживание, дежурства и боевые задачи продолжаются днем и ночью. Из-за этого многие члены экипажа вынуждены работать по 12 – 16 часов в сутки, а кофе помогает оставаться сосредоточенными и выносливыми.

USS Abraham Lincoln / фото USNI News

На корабле даже работает собственная кофейня с красноречивым названием "Jittery Abe's", где моряки могут взять эспрессо или другие напитки. Такие места важны не только для бодрости, но и для поддержания морального духа во время длительных миссий в море.

Любовь флота к кофе имеет и исторические корни. В 1914 году тогдашний министр ВМС США Josephus Daniels запретил алкоголь на военных кораблях. После этого именно кофе стал самым популярным напитком среди моряков, а впоследствии закрепилось известное выражение "cup of joe".

Для пилотов и персонала, которые работают в условиях недосыпа и высокой нагрузки, умеренное потребление кофеина помогает поддерживать внимательность и скорость реакции. Чтобы обеспечить такие объемы потребления, авианосец регулярно пополняет запасы зерен и кофейных продуктов во время специальных операций снабжения прямо в открытом море.

Сколько средств тратится на питание такого количества экипажа?

Авианосец может обеспечивать питанием до 5680 членов экипажа, готовя более 17 тысяч приемов пищи в день в четыре смены. Для этого используют огромные запасы мяса, молока и кофе, тратя от 45 до 65 тысяч долларов ежедневно, а также придерживаясь калорийных норм, особых диет и переменного меню для поддержания морального духа.

Сколько еды готовят каждый день / инстаграм технологии

Около 100 поваров и специалистов по питанию работают по 12 – 16 часов в жарких условиях. Между тем корабли снабжения доставляют до 317 тысяч килограммов продуктов каждые 7 – 10 дней, ведь питание непосредственно влияет на концентрацию, безопасность и боевую готовность экипажа.

Какие еще новости будут интересны?