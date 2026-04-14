В Бразилии, одной из самых известных кофейных стран мира, существует уникальный способ приготовления кофе, который, по словам ценителей, делает его вкус значительно мягче и насыщеннее без дорогостоящего оборудования. Речь идет о традиционном методе под названием cafezinho ("маленький кофе"), который является частью ежедневной культуры страны и символом гостеприимства, рассказывает Parade.

Как один простой метод делает напиток значительно вкуснее?

Главная особенность этого способа заключается в том, что сахар добавляется не после приготовления, а непосредственно во время заваривания. Это позволяет ему полностью интегрироваться в процесс экстракции, создавая более мягкий, сладковатый и слегка карамелизированный вкус.

Процесс приготовления кофе / фото Джима Хоффмана

Для приготовления не нужно специального оборудования, лишь кофе мелкого помола, вода, сахар и обычная посуда или фильтр. Сначала воду с сахаром доводят до кипения, после чего добавляют кофе, настаивают несколько минут и процеживают. Экспериментаторы отмечают, что напиток получается более сбалансированным и менее горьким, а сладость ощущается "встроенной" во вкус, а не добавленной отдельно.

Как еще можно улучшить вкус кофе?

Одним из способов является добавление специй непосредственно к молотому кофе перед завариванием, рассказывает Food / Wine. Корица, кардамон, мускатный орех или гвоздика помогают сделать напиток более ароматным, теплым и "уютным". Достаточно лишь щепотки специй, смешанной с кофейной гущей, чтобы придать новых вкусовых оттенков.

Еще один популярный лайфхак – это молочная пена. Для этого достаточно подогреть молоко, налить его в герметичную емкость и хорошо встряхнуть. В результате образуется легкая пенка, которая делает кофе похожим на капучино даже без кофемашины.

Также кофе можно превратить в домашний мокко, добавив горячий шоколад в готовый напиток. Это не только подслащивает вкус, но и маскирует чрезмерную горечь. Среди других советов – это добавление небольшого количества соли к молотому кофе, что может уменьшить горечь и кислотность, а также использование цитрусовой цедры для легкого фруктового аромата.

