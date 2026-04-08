О том, где лучше всего хранить кофе, чтобы он оставался свежим, пишет Real Simple.

Где лучше всего хранить кофейные зерна?

По словам закупщика зеленого кофе в компании Partners Coffee Самуэля Кляйна, в сохранении вкусовых качеств кофе значительную роль играют надлежащие условия хранения.

Кофе чувствителен к воздуху, тепла, влаги, света и сильных запахов – все это со временем может ухудшить его качество. Удерживая эти факторы на расстоянии, вы помогаете кофе дольше оставаться свежим и приятным на вкус. Это не требует больших усилий, но немного внимательности относительно того, где и как вы ее храните, может сделать заметную разницу в вашей ежедневной чашке,

– объясняет он.

Кляйн отмечает, что лучшее место для хранения зерен является то, где прохладно, сухо и темно. Например, кухонный шкаф, который размещен подальше от источников тепла и продуктов с сильным запахом.

"Герметичный пакет с односторонним клапаном, такой же, как тот, в котором кофе поступил от обжаривателя, часто прекрасно подходит. Специальная канистра или даже чистая стеклянная банка также могут пригодиться", – добавляет эксперт.

В то же время следует избегать светлых, темных и влажных мест. В частности не стоит хранить кофе у плиты, окна или столешницы под прямыми солнечными лучами.

Как хранить молотый кофе?

Молотый кофе хранится по подобным принципам, однако портится быстрее.

Молотый кофе имеет гораздо более короткий срок годности, чем целые зерна, поскольку его поверхность, контактирующая с воздухом, больше. После помола эти ароматные соединения, придающие вкус, быстро испаряются. Если вы используете молотый кофе, держите его плотно закрытым и храните в прохладном темном месте – идеально в небольшом герметичном контейнере для сухих продуктов,

– говорит Кляйн.

В то же время он отмечает, что чтобы лучше сохранить вкусовые качества, нужно молоть кофе непосредственно перед приготовлением.

Нужно ли хранить кофе в холодильнике или морозилке?

Часто кофе, купленный впрок, кладут в холодильник или морозильную камеру, однако это не лучшее решение.

В общем, ваша кладовая – лучшее место для кофе, чем холодильник или морозильная камера. Холодное хранение может вызвать конденсацию, особенно когда кофе переходит из одной температуры в другую, что может привести к появлению привкуса затхлости в напитке,

– отмечает Кляйн.

Еще один недостаток – посторонние запахи, ведь в холодильниках и морозильниках много продуктов с резкими ароматами, которые кофе легко впитывает. Впрочем, иногда замораживание кофе может быть эффективным.

"Разложите его по одноразовым герметичным контейнерам или вакуумным пакетам, спрячьте их в глубине морозилки, где температура остается стабильной, и доставайте только то, что будете использовать немедленно", – советует эксперт.

Как понять, что кофе испортился?

Кофе не портится так, как многие другие продукты, но со временем теряет свои свойства.

Со временем, особенно под воздействием воздуха, он может начать смаковать вяло, приглушенно или даже немного напоминать картон. Темные сорта с поверхностными маслами особенно подвержены прогорканию,

– говорит Кляйн.

Он также отметил, что если кофе потерял яркий аромат и имеет неприятный, древесный привкус – он уже не лучшего качества. В то же время молотый кофе теряет свежесть быстрее зерна, поэтому отсутствие аромата – сигнал, что пора покупать новый.

Как долго может храниться кофе?

Обжаренные кофейные зерна в герметично закрытой упаковке могут довольно долго сохранять свой аромат. По данным Specialty Coffee Association, если кофе упакован в условиях с минимальным доступом кислорода и защищен от света, он способен сохранять приемлемый вкус в течение нескольких месяцев, хотя точный срок зависит от условий хранения.

В то же время большинство производителей соглашаются, что целые зерна могут оставаться пригодными к употреблению примерно год, прежде чем их вкус заметно ухудшится.

После открытия упаковки зерна быстро теряют свои лучшие свойства. Как отмечает Healthline, обжаренный кофе сохраняет максимальную свежесть примерно от одной до трех недель после контакта с воздухом.

Относительно молотого кофе, то по данным Lavazza, нераскрытый вакуумный пакет может сохранять свежесть около 5 - 6 месяцев, однако после открытия его вкус остается лучшим только в течение одной - двух недель.

