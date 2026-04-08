Про те, де найкраще зберігати каву, аби вона залишалася свіжою, пише Real Simple.

Де найкраще зберігати кавові зерна?

За словами закупника зеленої кави в компанії Partners Coffee Самуеля Кляйна, у збереженні смакових якостей кави значну роль відіграють належні умови збергіання.

Кава чутлива до повітря, тепла, вологи, світла та сильних запахів – все це з часом може погіршити її якість. Утримуючи ці фактори на відстані, ви допомагаєте каві довше залишатися свіжою та приємною на смак. Це не вимагає великих зусиль, але трохи уважності щодо того, де і як ви її зберігаєте, може зробити помітну різницю у вашій щоденній чашці,

– пояснює він.

Кавові зерна / Фото Unsplash

Кляйн зазначає, що найкраще місце для зберігання зерен є те, де прохолодно, сухо і темно. Наприклад, кухонна шафа, яка розміщена подалі від джерел тепла та продуктів з сильним запахом.

"Герметичний пакет з одностороннім клапаном, такий самий, як той, у якому кава надійшла від обсмажувача, часто чудово підходить. Спеціальна каністра або навіть чиста скляна банка також можуть стати в нагоді", – додає експерт.

Водночас варто уникати світлих, темплих та вологих місць. Зокрема не варто зберігати каву біля плити, вікна або стільниці під прямими сонячними променями.

Як зберігати мелену каву?

Мелена кава зберігається за подібними принципами, однак псується швидше.

Мелена кава має набагато коротший термін придатності, ніж цілі зерна, оскільки її поверхня, що контактує з повітрям, більша. Після помелу ці ароматні сполуки, що надають смак, швидко випаровуються. Якщо ви використовуєте мелену каву, тримайте її щільно закритою та зберігайте в прохолодному темному місці – ідеально в невеликому герметичному контейнері для сухих продуктів,

– каже Кляйн.

Мелена кава / Фото Unsplash

Водночас він наголошує, що аби найкраще зберегти смакові якості, потрібно молоти каву безпосередньо перед приготуванням.

Чи потрібно зберігати каву в холодильнику або морозилці?

Часто каву, куплену про запас, кладуть у холодильник або морозильну камеру, однак це не найкраще рішення.

Загалом, ваша комора – краще місце для кави, ніж холодильник або морозильна камера. Холодне зберігання може спричинити конденсацію, особливо коли кава переходить з однієї температури в іншу, що може призвести до появи присмаку затхлості у напої,

– зазначає Кляйн.

Ще один недолік – сторонні запахи, адже у холодильниках і морозильниках багато продуктів із різкими ароматами, які кава легко вбирає. Втім, подекуди заморожування кави може бути ефективним.

"Розкладіть її по одноразових герметичних контейнерах або вакуумних пакетах, сховайте їх у глибині морозилки, де температура залишається стабільною, і діставайте лише те, що будете використовувати негайно", – радить експерт.

Як зрозуміти, що кава зіпсувалася?

Кава не псується так, як багато інших продуктів, але з часом втрачає свої властивості.

З часом, особливо під впливом повітря, вона може почати смакувати мляво, приглушено або навіть трохи нагадувати картон. Темні сорти з поверхневими оліями особливо схильні до прогоркання,

– каже Кляйн.

Зіпсована кава втрачає свій смак та аромат / Фото Unsplash

Він також зауважив, що якщо кава втратила яскравий аромат і має неприємний, деревний присмак – вона вже не найкращої якості. Водночас мелена кава втрачає свіжість швидше за зерна, тож відсутність аромату – сигнал, що час купувати нову.

Як довго може зберігатися кава?

Обсмажені кавові зерна у герметично закритій упаковці можуть доволі довго зберігати свій аромат. За даними Specialty Coffee Association, якщо кава упакована в умовах із мінімальним доступом кисню та захищена від світла, вона здатна зберігати прийнятний смак протягом кількох місяців, хоча точний термін залежить від умов зберігання.

Водночас більшість виробників погоджуються, що цілі зерна можуть залишатися придатними до споживання приблизно рік, перш ніж їхній смак помітно погіршиться.

У меленої кави та в зернах – різний термін зберігання / Фото Unsplash

Після відкриття упаковки зерна швидко втрачають свої найкращі властивості. Як зазначає Healthline, обсмажена кава зберігає максимальну свіжість приблизно від одного до трьох тижнів після контакту з повітрям.

Щодо меленої кави, то за даними Lavazza, нерозкритий вакуумний пакет може зберігати свіжість близько 5 - 6 місяців, однак після відкриття її смак залишається найкращим лише протягом одного - двох тижнів.

