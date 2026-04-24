На борту авіаносця USS Abraham Lincoln щодня випивають близько 20 тисяч чашок кави – і це не перебільшення, розповідає Wion. Для екіпажу з понад 5 тисяч моряків кофеїн став справжньою необхідністю, адже служба на кораблі триває у режимі 24 / 7.

Дивіться також Багато хто робить це неправильно: де потрібно зберігати мелену каву, щоб вона не втрачала смак

Навіщо екіпажу USS Abraham Lincoln стільки кави щодня?

Авіаносець працює без зупинок: польоти, технічне обслуговування, чергування та бойові завдання тривають вдень і вночі. Через це багато членів екіпажу змушені працювати по 12 – 16 годин на добу, а кава допомагає залишатися зосередженими та витривалими.

USS Abraham Lincoln / фото USNI News

На кораблі навіть працює власна кав'ярня з промовистою назвою "Jittery Abe's", де моряки можуть взяти еспресо чи інші напої. Такі місця важливі не лише для бадьорості, а й для підтримки морального духу під час тривалих місій у морі.

Любов флоту до кави має й історичне коріння. У 1914 році тодішній міністр ВМС США Josephus Daniels заборонив алкоголь на військових кораблях. Після цього саме кава стала найпопулярнішим напоєм серед моряків, а згодом закріпився відомий вислів "cup of joe".

Дивіться також Цей простий трюк із Бразилії зробить вашу каву м'якшою та смачнішою

Для пілотів та персоналу, які працюють в умовах недосипу й високого навантаження, помірне споживання кофеїну допомагає підтримувати уважність та швидкість реакції. Щоб забезпечити такі обсяги споживання, авіаносець регулярно поповнює запаси зерен і кавових продуктів під час спеціальних операцій постачання просто у відкритому морі.

Скільки коштів витрачається на харчування такої кількості екіпажу?

Авіаносець може забезпечувати харчуванням до 5680 членів екіпажу, готуючи понад 17 тисяч прийомів їжі на день у чотири зміни. Для цього використовують величезні запаси м'яса, молока та кави, витрачаючи від 45 до 65 тисяч доларів щодня, а також дотримуючись калорійних норм, особливих дієт і змінного меню для підтримки морального духу.

Близько 100 кухарів та фахівців із харчування працюють по 12 – 16 годин у спекотних умовах. Тим часом кораблі постачання доставляють до 317 тисяч кілограмів продуктів кожні 7 – 10 днів, адже харчування безпосередньо впливає на концентрацію, безпеку та бойову готовність екіпажу.

