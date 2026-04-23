Про те, як зберігати мелену каву, аби вона якомога довше залишалася свіжою, пише Real Simple.

Де найкраще зберігати мелену каву?

Найкращий спосіб зберегти свіжість меленої кави – тримати її в коморі, у непрозорій герметичній ємності. Скотт МакМартін із Nomi Brew, який за свою кар'єру скуштував понад пів мільйона чашок кави, зазначає, що важливо захистити продукт від світла, тепла й вологи.

Водночас якщо спеціальної ємності немає, пакет можна щільно закріпити канцелярською резинкою та додатково помістити в пакет із застібкою.

Мелена кава / Фото Unsplash

За правильних умов зберігання мелена кава залишається свіжою до двох тижнів. Довше зберігання негативно впливає на її смак і якість, тому краще купувати невеликі обсяги, які вдасться використати в цей період.

Важливо! Якщо кава має неприємний запах, змінила колір або з'явилися ознаки цвілі – вона зіпсувалася.

Чи можна каву заморожувати?

Заморожування не підходить для кави, яку використовують щодня, адже перепади температур створюють вологу всередині упаковки. Через це напій може набути смаку картону.

Водночас деякі поціновувачі все ж тримають каву в морозильній камері, зазвичай роблячи запаси на тривалий час.

В деяких випадках каву можна заморозити / Фото Unsplash

Для довготривалого зберігання мелену каву можна заморозити в герметично закритій тарі, зокрема в оригінальній упаковці. Часто перед цим її ще й вакуумують. У таких умовах кава може зберігатися до року, хоча найкраще використовувати її протягом одного – двох місяців.

Яка країна є лідером за виробництвом кави?

Як пише Insider Monkey, Бразилія – одна з найбільших країн Південної та Латинської Америки як за чисельністю населення, так і за економічним потенціалом.

Країну вже давно вважають світовим лідером з виробництва кави, а її історія кавової промисловості бере початок ще з 1700-х років. Основу бразильського виробництва складають сорти Арабіка та Робуста.

Цікаво, що значну частину ринку займають як мелена, так і розчинна кава.

Як правильно зберігати кавові зерна?

Експерт із зеленої кави Самуель Кляйн пояснив, що смак і свіжість кави значною мірою залежать від правильного зберігання. За його словами, найбільше шкодять зернам повітря, волога, тепло, світло та сторонні запахи.

Найкраще тримати каву в прохолодному, сухому й темному місці, наприклад у кухонній шафі подалі від плити. Для зберігання підійде герметичний пакет із клапаном, у якому продається кава, або ж спеціальна каністра чи скляна банка.

Експерт радить уникати місць біля вікон, плити чи під прямими сонячними променями. Він наголосив, що навіть просте дотримання цих правил може помітно покращити смак щоденної чашки кави.