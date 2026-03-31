Мовиться про "Молочну краплинку", яка стала зіркою ролика Cartier разом із учасником корейського гурту Stray Kids Хьонджіном. Відповідне відео опублікували на сторінці журналу Elle Korea.

Як українські цукерки затьмарили прикраси?

Хьонджін позував для обкладинки журналу Elle Korea із цукерками українського виробника Roshen. Це була реклама прикрас Cartier, проте у дуже креативному форматі. Учасник гурту Stray Kids знявся у ASMR відео, де він дегустує "Молочну краплинку".

Українські солодощі у рекламі: дивіться відео

Насолодімось каблучкою, браслетом, годинником Cartier та шепотом Хьонджіна,

– написали у дописі, проте значна частина глядачів звернула увагу зовсім не на прикраси.

Ролик дуже швидко став вірусним серед української аудиторії. Він набрав понад 2,5 мільйона переглядів. Така поява українського продукту не могла не стати приводом для обговорення, тому користувачі мережі багато висловлювались про це та ще більше жартували.

Відреагувала на це і компанія Roshen: вони опублікували у threads мем.



Реакція компанії не змусила себе довго чекати / Скриншот 24 Каналу

Крім цього, серед жартів українці також спробували припустити, як так сталось, що наші цукерки потрапили у таку рекламну інтеграцію.



Як цукерки потрапили в рекламу / Скриншот 24 Каналу

Втім, здебільшого користувачі були здивовані.

Як у мережі реагують на це / Скриншоти 24 Каналу

