Говорится о "Молочной капельке", которая стала звездой ролика Cartier вместе с участником корейской группы Stray Kids Хьонджином. Соответствующее видео опубликовали на странице журнала Elle Korea.

Смотрите также Сказка, рожденная из бреда на грани жизни и смерти: жуткие факты о "Маленьком принце"

Как украинские конфеты затмили украшения?

Хенджин позировал для обложки журнала Elle Korea с конфетами украинского производителя Roshen. Это была реклама украшений Cartier, однако в очень креативном формате. Участник группы Stray Kids снялся в ASMR видео, где он дегустирует "Молочную капельку".

Украинские сладости в рекламе: смотрите видео

Давайте насладимся кольцом, браслетом, часами Cartier и шепотом Хенджина,

– написали в заметке, однако значительная часть зрителей обратила внимание совсем не на украшения.

Ролик очень быстро стал вирусным среди украинской аудитории. Он набрал более 2,5 миллионов просмотров. Такое появление украинского продукта не могло не стать поводом для обсуждения, поэтому пользователи сети много высказывались об этом и еще больше шутили.

Отреагировала на это и компания Roshen: они опубликовали в threads мем.



Кроме этого, среди шуток украинцы также попытались предположить, как так случилось, что наши конфеты попали в такую рекламную интеграцию.



Впрочем, в основном пользователи были удивлены.

Ранее иностранец побывал в украинском магазине Roshen

Британец был поражен широким ассортиментом сладостей в украинском магазине Roshen, что собрало полмиллиона просмотров на ТикТок.

Девушка сняла на видео реакцию своего парня – британца на ассортимент нашего магазина сладостей. Она привела его в украинский Roshen и показала, как он отреагировал.

Из ролика становится понятно, что такой широкий выбор не совсем привычен для британца. Также с его выражения лица можно сделать вывод, что он доволен тем, что видит и уже планирует покупки.

Итальянка рассказала о проблемах с украинскими словами

Изучение украинского языка – непростое дело, которое может вызвать много трудностей. В то же время многие иностранцы все же изучают наш язык, однако не без курьезов. Например, итальянка рассказала о нескольких словах на украинском, которые не может произнести, несмотря на то, что живет здесь уже длительное время.

Женщина не можем произнести слово "шлагбаум" и поздравления украинцев на Пасху. У нее постоянно путаются буквы и получается совсем другое, а не то, что она пытается сказать.