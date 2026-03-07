В ТикТок распространили видео с реакцией британца, который впервые зашел в украинский Roshen. Видео распространили на аккаунте ukranianwife.

Как отреагировал британец?

Девушка сняла на видео реакцию своего парня – британца на ассортимент нашего магазина сладостей. Она привела его в украинский Roshen и показала, как он отреагировал.

Британец впервые в украинском магазине сладостей: смотрите видео

Из ролика становится понятно, что такой широкий выбор не совсем привычен для британца. Также с его выражения лица можно сделать вывод, что он доволен тем, что видит и уже планирует покупки.

Сама автор видео акцентирует внимание на его улыбке. Вероятно, он не ожидал такого, когда заходил в магазин. Впрочем, реальные ожидания парня остаются для нас тайной, ведь он молчит.

Ролик собрал почти полмиллиона просмотров.

Кстати, корпорация Roshen – один из крупнейших производителей сладостей в Украине и Восточной Европе, пишет Википедия. Также она входит в список 30 крупнейших производителей сладостей по всему миру. Владелец компании – бывший президент Украины Петр Порошенко. Именно от его фамилии происходит название.

