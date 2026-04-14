У Бразилії, одній із найвідоміших кавових країн світу, існує унікальний спосіб приготування кави, який, за словами поціновувачів, робить її смак значно м'якшим і насиченішим без дорогого обладнання. Йдеться про традиційний метод під назвою cafezinho ("маленька кава"), який є частиною щоденної культури країни та символом гостинності, розповідає Parade.
Як один простий метод робить напій значно смачнішим?
Головна особливість цього способу полягає в тому, що цукор додається не після приготування, а безпосередньо під час заварювання. Це дозволяє йому повністю інтегруватися в процес екстракції, створюючи більш м'який, солодкуватий і злегка карамелізований смак.
Процес приготування кави / фото Джима Хоффмана
Для приготування не потрібно спеціального обладнання, лише кава дрібного помелу, вода, цукор і звичайний посуд або фільтр. Спочатку воду з цукром доводять до кипіння, після чого додають каву, настоюють кілька хвилин і проціджують. Експериментатори відзначають, що напій виходить більш збалансованим і менш гірким, а солодкість відчувається "вбудованою" у смак, а не доданою окремо.
Як ще можна покращити смак кави?
Одним із способів є додавання спецій безпосередньо до меленої кави перед заварюванням, розповідає Food / Wine. Кориця, кардамон, мускатний горіх або гвоздика допомагають зробити напій більш ароматним, теплим і "затишним". Достатньо лише дрібки спецій, змішаної з кавовою гущею, щоб надати нових смакових відтінків.
Ще один популярний лайфхак – це молочна піна. Для цього достатньо підігріти молоко, налити його в герметичну ємність і добре струсити. У результаті утворюється легка пінка, яка робить каву схожою на капучино навіть без кавомашини.
Також каву можна перетворити на домашній мокко, додавши гарячий шоколад у готовий напій. Це не лише підсолоджує смак, а й маскує надмірну гіркоту. Серед інших порад – це додавання невеликої кількості солі до меленої кави, що може зменшити гіркоту та кислотність, а також використання цитрусової цедри для легкого фруктового аромату.
Ми нещодавно розповідали, куди не варто класти каву, щоб вона не втратила смак. Кава чутлива до повітря, тепла, вологи, світла та сильних запахів – все це з часом може погіршити її якість. Утримуючи ці фактори на відстані, ви допомагаєте каві довше залишатися свіжою та приємною на смак.
Або ж, який кавовий напій краще за американо? Мова йде про лонг блек, який готують іншим способом. Спочатку у чашку наливають гарячу воду (приблизно 70 градусів), а вже потім додають подвійний еспресо. Такий підхід дозволяє зберегти крема та ефірні олії на поверхні, що робить напій більш ароматним і насиченим.