Про те, як китайці їдять та готують суодіу, пише CNN.

Як китайці "їдять" річкове каміння?

Страву, яку вважають "найтвердішою у світі" готують у вокі, використовуючи камінці як головний інгредієнт.

Ці невеликі камінці необхідно смоктати, щоб відчути насичений і пряний смак цієї незвичайної страви, що походить зі східної провінції Китаю Хубей.

Їсти її потрібно особливим способом: спершу обсоктати, а потім виплюнути камінці. Саме тому страва отримала назву "суодіу", що перекладається як "смоктати і викидати".

В інтернеті можна знайти чимало відео, де вуличні продавці демонструють процес її приготування. До камінців додають олію з перцем чилі, часниковий соус і обсмажують разом із зубчиками часнику та нарізаним перцем.

Готову страву подають у невеликих коробках розміром із долоню.

Звідки походить страва суодіу?

Вважається, що історія суодіу налічує сотні років і передавалася усно від покоління до покоління човнярами. Колись вони могли опинитися посеред річки без запасів їжі. Щоб не голодувати, човнярі знаходили камінці, готували їх зі спеціями й таким чином створювали з них імпровізовану страву.

Водночас, як пише The Guardian, за однією з версій, із розвитком економіки та появою моторних суден у Хубеї ця страва втратила популярність, адже човнярі значно рідше опинялися без запасів провізії у скрутних умовах.

Також суодіу пов'язують із народом туцзя – етнічною меншиною з гірського регіону Улін, що розташований на межі провінцій Хубей, Хунань і Гуйчжоу.

Як зазначають у кулінарних блогах, річкові камінці мають природний присмак, схожий на рибний, який стає більш вираженим при смаженні на сильному вогні.

