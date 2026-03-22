Это существенно влияет на вкус напитка. О том, в чем разница между американо и лонг блэк, рассказывает бариста из vysoka.coffee в видео в TikTok.

Чем американо отличается от лонг блэка?

Американо традиционно готовят путем добавления горячей воды к уже готовому эспрессо. В результате разрушаются крема – тонкая пенка на поверхности кофе, а вместе с ней частично теряется и текстура напитка. Именно поэтому американо имеет более мягкий и привычный вкус.

Зато лонг блек готовят в обратной последовательности. Сначала в чашку наливают горячую воду (примерно 70 градусов), а уже потом добавляют двойной эспрессо. Такой подход позволяет сохранить крема и эфирные масла на поверхности, что делает напиток более ароматным и насыщенным.

Бариста рассказывает о разнице американо и лонг блэка: смотрите видео

В то же время бариста отмечает, что важную роль играют и пропорции. По его словам, на одну часть кофе стоит добавлять две – три части воды.

В результате лонг блек становится идеальным выбором для тех, кто хочет почувствовать "концентрированный кофейный вкус, но в большем объеме".

Как появился американо?

Как пишет Coffee Co, вероятно, американо – один из самых простых кофейных напитков, но на самом деле он имеет богатую историю.

Американо появилось во времена Второй мировой войны. Тогда американские солдаты, которые находились в Италии, считали местный эспрессо слишком крепким по сравнению с кофе, к которому привыкли дома.

Американо / Фото Unsplash

Чтобы сделать вкус более привычным, они начали разбавлять его горячей водой. Итальянские бариста назвали этот напиток "caffè Americano", и впоследствии он стал популярным в кафе по всему миру.

