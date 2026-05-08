Украинский напиток "Живчик" уже давно стал больше, чем просто сладкая газировка. На нем выросло не одно поколение украинцев, а сам бренд пережил экономические кризисы, бешеную конкуренцию с международными корпорациями и даже российскую оккупацию части производств. Несмотря на это "Живчик" до сих пор остается одним из самых известных украинских напитков, который многие ассоциируют с 2000-ми годами. 24 Канал рассказывает интересные детали об истории создания этой легенды детства.

Как появился напиток "Живчик"?

История напитка началась в конце 90-х годов, когда украинский рынок был переполнен иностранными брендами, вроде Coca-Cola и Pepsi. Тогда основатель "Оболонь" Александр Слободян решил создать собственный украинский безалкогольный напиток: доступный, натуральный и понятный для людей.

Идея создания напитка на основе яблочного сока, как рассказывает Олесандр в интервью для Forbes, родилась из личных детских воспоминаний. Он вспоминает, что после переезда с мамой в небольшой подольский городок Городок во дворе их дома росли четыре яблони, которые ежегодно обильно плодоносили.



Александр Слободян / фото пресс-службы ЧАО "Оболонь"

Однако урожай часто некуда было девать, поэтому яблоки просто пропадали. Подобная ситуация, по его словам, была типичной не только для их семьи, но и для многих других домохозяйств в разных регионах Украины. Эта мысль сопровождала его и во взрослой жизни, когда он уже жил в Киеве и работал в компании "Оболонь."

Впоследствии именно она стала толчком к созданию нового продукта – напитка на основе натурального яблочного сока. В процессе разработки будущий бренд неоднократно менялся: экспериментировали с рецептурой, дизайном бутылки и визуальным стилем. В то же время ключевым преимуществом оставалось то, что на момент запуска продукт не имел прямых аналогов на рынке.

Я понял: если спроса нет, его надо создать. Так родилась идея напитка на основе натурального яблочного сока,

– рассказывает Олескандр.

Именно поэтому основой стали яблоки, которых в Украине всегда было достаточно. Поэтому производители решили дать им "вторую жизнь". Первый тестовый разлив "Живчика" состоялся в 1999 году, а уже в 2000-м напиток появился на полках магазинов.

Почему "Живчик" стал настолько популярным?

На фоне популярных в 90-х порошковых напитков "Живчик" выглядел чем-то совершенно новым. Он позиционировался как "свой" украинский продукт, а не очередная копия западных брендов. Уже в первый год продаж напиток смог сравняться с лидерами рынка. Не менее важным стало и название бренда. По словам Александра Слободяна, на его малой родине "живчиком" называли энергичных и непоседливых детей, поэтому это название идеально подошло для напитка.

Как менялся "Живчик" / фото shoromaro

Правда ли, что "Живчик" помогает от радиации?

Вокруг напитка годами ходили легенды о том, что он якобы "выводит радиацию" из организма. Особенно активно такие разговоры распространялись после Чернобыльской катастрофы, когда украинцы очень боялись последствий радиации. Научных доказательств того, что "Живчик" действительно имеет такой эффект, нет. Однако в яблоках содержится пектин – это природное вещество, которое действительно считают полезным для выведения некоторых токсинов из организма. Именно поэтому этот миф стал настолько популярным среди людей.

Для чего в "Живчик" добавляли эхинацею?

Еще одной особенностью напитка стала эхинацея – это растение, которое в 2000-х активно ассоциировали с укреплением иммунитета. В те годы разнообразные настойки эхинацеи были очень популярными, поэтому производители использовали этот тренд в рецептуре и рекламе напитка. Многие родители воспринимали "Живчик" как "более полезную" альтернативу другим сладким газированным напиткам, хотя сахара в нем тоже было немало.

Как выглядит эхинацея / фото ForestWander.com

Как "Живчик" стал частью детства украинцев?

Бренд одним из первых в Украине создал собственную "вселенную" персонажей. Многие до сих пор помнят мультяшных Живчика, Лимончика и Грушку из рекламы. В 2007 году даже вышел короткий мультсериал о героях напитка, а затем стартовала детская программа "Живчик старты", которую транслировал Новый канал. Для украинского телевидения того времени это было действительно важно, ведь качественного детского контента на украинском языке тогда было немного.

Что произошло с "Живчиком" в Крыму?

После оккупации Крыма россияне захватили завод "Оболони" в Севастополе и продолжили выпускать напиток с подобным оформлением. В 2022 году бренд даже переименовали в "Живунчик". Несмотря на это оригинальный украинский "Живчик" продолжает производиться и продаваться как в Украине, так и за рубежом. Сегодня напиток официально экспортируют в десятки стран мира, среди которых Польша, США, Канада, Германия, Великобритания и Италия.

Как выглядит напиток "Живунчик" / скриншот с платформы IRecommend

Какие вкусы "Живчика" существуют сегодня?

Кроме классического яблочного вкуса, бренд постоянно экспериментирует с новинками. Сейчас можно найти "Живчик" со вкусами груши, лимона, апельсина, вишни и даже колы или лесных ягод. Одной из самых громких новинок последних лет стала коллаборация с monobank – "Живчик" со вкусом валерианы, который вызвал настоящий ажиотаж в соцсетях. За несколько недель украинцы раскупили более 100 тысяч банок напитка.

Мы уже рассказывали историю создания культового Kinder Surprise. Основателями является семья Ферреро, которая уже сделала Nutella всемирно известной. В 1968 году Микеле Ферреро запустил Kinder Chocolate для детей, а в 1974 году появилось знаменитое яйцо с игрушкой внутри. Идея пришла из итальянской традиции дарить пирожки-сюрпризы на Пасху.

Интересно, что в Соединенных Штатах относятся к Kinder очень строго. FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами – 24 Канал) запрещает классический Kinder Surprise из-за риска для детей. По федеральному закону о пищевых продуктах, лекарства и косметику, кондитерские изделия не должны содержать несъедобные предметы, если они могут представлять опасность.