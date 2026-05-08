Український напій "Живчик" вже давно став більше, ніж просто солодка газована вода. На ньому виросло не одне покоління українців, а сам бренд пережив економічні кризи, шалену конкуренцію з міжнародними корпораціями та навіть російську окупацію частини виробництв. Попри це "Живчик" досі залишається одним із найвідоміших українських напоїв, який багато хто асоціює з 2000-ми роками. 24 Канал розповідає найцікавіші деталі про історію створення цієї легенди дитинства.

Як з'явився напій "Живчик"?

Історія напою почалась наприкінці 90-х років, коли український ринок був переповнений іноземними брендами, на кшталт Coca-Cola та Pepsi. Тоді засновник "Оболонь" Олександр Слободян вирішив створити власний український безалкогольний напій: доступний, натуральніший та зрозумілий для людей.

Ідея створення напою на основі яблучного соку, як розповідає Олесандр в інтерв'ю для Forbes, народилася з особистих дитячих спогадів. Він пригадує, що після переїзду з мамою до невеликого подільського містечка Городок у дворі їхнього будинку росли чотири яблуні, які щороку рясно плодоносили.



Олександр Слободян / фото пресслужби ПрАТ "Оболонь"

Однак урожай часто нікуди було подіти, тому яблука просто пропадали. Подібна ситуація, за його словами, була типовою не лише для їхньої родини, а й для багатьох інших домогосподарств у різних регіонах України. Ця думка супроводжувала його й у дорослому житті, коли він уже мешкав у Києві та працював у компанії "Оболонь."

Згодом саме вона стала поштовхом до створення нового продукту – напою на основі натурального яблучного соку. У процесі розробки майбутній бренд неодноразово змінювався: експериментували з рецептурою, дизайном пляшки та візуальним стилем. Водночас ключовою перевагою залишалося те, що на момент запуску продукт не мав прямих аналогів на ринку.

Я зрозумів: якщо попиту немає, його треба створити. Так народилася ідея напою на основі натурального яблучного соку,

– розповідає Олескандр.

Саме тому основою стали яблука, яких в Україні завжди було вдосталь. Тому виробники вирішили дати їм "друге життя". Перший тестовий розлив "Живчика" відбувся у 1999 році, а вже у 2000-му напій з'явився на полицях магазинів.

Чому "Живчик" став настільки популярним?

На фоні популярних у 90-х порошкових напоїв "Живчик" виглядав чимось абсолютно новим. Він позиціонувався як "свій" український продукт, а не чергова копія західних брендів. Уже в перший рік продажів напій зміг зрівнятися з лідерами ринку. Не менш важливою стала й назва бренду. За словами Олександра Слободяна, на його малій батьківщині "живчиком" називали енергійних та непосидючих дітей, тому ця назва ідеально підійшла для напою.

Як змінювався "Живчик" / фото shoromaro

Чи правда, що "Живчик" допомагає від радіації?

Навколо напою роками ходили легенди про те, що він нібито "виводить радіацію" з організму. Особливо активно такі розмови поширювались після Чорнобильська катастрофа, коли українці дуже боялися наслідків радіації. Наукових доказів того, що "Живчик" справді має такий ефект, немає. Однак у яблуках міститься пектин – це природна речовина, яку дійсно вважають корисною для виведення деяких токсинів із організму. Саме тому цей міф став настільки популярним серед людей.

Для чого у "Живчик" додавали ехінацею?

Ще однією особливістю напою стала ехінацея – це рослина, яку у 2000-х активно асоціювали зі зміцненням імунітету. У ті роки різноманітні настоянки ехінацеї були дуже популярними, тому виробники використали цей тренд у рецептурі та рекламі напою. Багато батьків сприймали "Живчик" як "більш корисну" альтернативу іншим солодким газованим напоям, хоча цукру у ньому теж було чимало.

Як виглядає ехінацея / фото ForestWander.com

Як "Живчик" став частиною дитинства українців?

Бренд одним із перших в Україні створив власний "всесвіт" персонажів. Багато хто досі пам'ятає мультяшних Живчика, Лимончика та Грушку з реклами. У 2007 році навіть вийшов короткий мультсеріал про героїв напою, а згодом стартувала дитяча програма "Живчик старти", яку транслював Новий канал. Для українського телебачення того часу це було справді важливо, адже якісного дитячого контенту українською мовою тоді було небагато.

Що сталося з "Живчиком" у Криму?

Після окупації Криму росіяни захопили завод "Оболоні" у Севастополі та продовжили випускати напій із подібним оформленням. У 2022 році бренд навіть перейменували на "Живунчик". Попри це оригінальний український "Живчик" продовжує вироблятись та продаватись як в Україні, так і за кордоном. Сьогодні напій офіційно експортують у десятки країн світу, серед яких Польща, США, Канада, Німеччина, Велика Британія та Італія.

Як виглядає напій "Живунчик" / скриншот з платформи IRecommend

Які смаки "Живчика" існують сьогодні?

Окрім класичного яблучного смаку, бренд постійно експериментує з новинками. Зараз можна знайти "Живчик" зі смаками груші, лимона, апельсина, вишні та навіть коли чи лісових ягід. Однією з найгучніших новинок останніх років стала колаборація з monobank – "Живчик" зі смаком валеріани, який викликав справжній ажіотаж у соцмережах. За кілька тижнів українці розкупили понад 100 тисяч банок напою.

