Кожен із нас має теплий спогад про МакДональдс: запах картоплі фрі, іграшка в червоній коробці чи сімейна подорож. Але за яскравим логотипом ховається велика конкуренція та геніальна бізнес-модель.
Як з'явився МакДональдс і хто стояв за його успіхом?
Все почалося у 1940-х у Каліфорнії з братів Річарда та Моріса Макдональдів. Вони створили маленький ресторан з класичним американським меню. Потім Рей Крок, продавець міксерів, побачив потенціал і запустив першу франшизу у 1955 році. Згодом Крок викупив бренд і перетворив його на глобальну імперію.
Чому раніше МакДональдс виглядав яскравішим?
Раніше МакДональдс використовував яскраві червоні та жовті кольори, що символізували швидкість, енергію та привертали увагу дітей і молоді. Такі кольори добре працювали у традиційній концепції фаст-фуду, де головною метою було швидко залучити клієнта та створити веселе, "дитяче" середовище, пояснюють на платформа Quora.
Сучасний дизайн став більш стриманим і мінімалістичним, із сіро-білими палітрами, матовими поверхнями та приглушеними акцентами. Це зроблено навмисно, щоб створити атмосферу більш сучасного, преміального закладу, привабливу для дорослих, сімей і професіоналів. Приглушені кольори допомагають зосередити увагу на меню та продуктах, спрощують глобальне розгортання ресторанів і підвищують довговічність матеріалів.
Чому МакДональдс заробляє на нерухомості більше, ніж на бургерах?
Головна геніальність компанії – у стратегії нерухомості. МакДональдс купує землю, будує ресторани і здає її ж франчайзі (компанії, що купують право на франшизу). Оренда плюс відсоток від продажів приносять набагато більше доходу, ніж продаж їжі. До того ж компанія обирає ідеальні локації: біля транспортних розв'язок, шкіл, ТРЦ та конкурентів.
Як Happy Meal підкорив дітей та батьків?
Ідея дитячого набору належить рекламному менеджеру Діку Брамсу. Перший Happy Meal з'явився у 1979 році і містив їжу та іграшку. Це перетворило МакДональдс на одного з найбільших дистриб'юторів іграшок у світі – близько півтора мільярда на рік. Згодом додали фрукти, воду та книги для дітей і навіть Adult Happy Meal для дорослих фанатів колекцій.
Куди зник клоун Рональд Макдональд?
Клоун поступово відійшов у тінь через критику активістів і хвилю "злих клоунів" у 2016 році. Тепер його основна діяльність – благодійність. Організація Ronald McDonald House допомагає хворим дітям і їхнім сім'ям, облаштовує кімнати в лікарнях і надає гуманітарну допомогу. В Україні такі кімнати працюють у шести лікарнях, часто навіть з окремими спальнями для тривалого перебування.
