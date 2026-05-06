Французского шеф-кондитера Седрика Гроле считают одним из самых известных в мире благодаря социальным сетям. За несколько лет он превратился из мастера высокой кухни в глобальный бренд. 24 Канал рассказывает, чем же именно он привлек внимание такого большого количества фанатов и каковы на вкус его культовые десерты.

Смотрите также Обычный эспрессо-тоник можно забыть: вот новый напиток, который покоряет сеть

Как обычный кондитер стал звездой мирового масштаба?

Еще несколько лет назад имя Седрик Гроле было известно преимущественно в профессиональных кругах. Он начал обучение кондитерскому делу в 14 лет во французском городе Фирмини, рассказывает The New York Times. Его карьера была ориентирована на так называемых "клиентов люкс" – самых богатых людей мира, которые могут позволить себе высокую гастрономию.

Седрик Гроле готовит десерты / инстаграм cedricgrolet

Однако переломным моментом стал 2013 год, когда коллега посоветовал ему начать вести инстаграм. Именно тогда Седрик понял, что его десерты могут заинтересовать значительно более широкую аудиторию. С тех пор его видео, где он демонстрирует создание фирменных десертов: цветочных тартов, печенья или гиперреалистичных фруктов стали вирусными. Сегодня на его страницу подписаны почти 14 миллионов человек – это больше, чем у многих известных кулинарных звезд вместе взятых.

Все ли восхищаются успехом Седрика Гроле?

Несмотря на популярность, не все в профессиональном сообществе поддерживают новую "инстаграмную" волну. Часть кондитеров считает, что социальные сети изменили правила оценки: теперь недостаточно просто хорошо готовить – нужно еще и уметь привлекать внимание онлайн. В соцсетях также появляется немало критики.



Седрик Гроле / фото Википедии

Некоторые блогеры специально стоят в длинных очередях, чтобы купить десерт Кроле, а потом публикуют видео с "честными отзывами", где ставят под сомнение, действительно ли цена соответствует качеству. Например, пользователи сравнивают его круассаны за 5 евро с выпечкой более дешевых сетей и задают вопрос: стоит ли переплачивать?

Как Гроле меняет современную кондитерскую культуру?

Сам Гроле объясняет свой подход очень просто: раньше десерты становились все сложнее, а сейчас он наоборот стремится к минимализму, поэтому "убирает лишнее". Его самые известные десерты – это гиперреалистичные фрукты, например лимон или яблоко, которые выглядят как настоящие, но внутри имеют сложную начинку из муссов, кремов и бисквита.

Десерт кубик Рубика / инстаграм ptivatechefsinc

Еще в 2015 году он получил известность благодаря десерту в виде кубика Рубика, который состоял из 27 миниатюрных пирожных. Сегодня его компания насчитывает около 600 работников, а кондитер открыл уже восемь заведений в разных городах мира: от Парижа до Сингапура.

Вкусные ли культовые десерты от Седрика Гроле и сколько они стоят?

Украинская туристка Emma Luchytska попробовала те самые культовые десерты от Седрика Гроле и поделилась своим честным мнением. После посещения кондитерской MIVIDOLU она рассказала, что если планировать визит заранее, лучше сразу оформлять онлайн-заказ, для него есть отдельная очередь, которая движется быстрее. Процесс довольно прост: нужно зайти на сайт, выбрать кондитерскую, десерты, оплатить и прийти в определенное время.

Вкусные ли десерты Седрика / инстаграм vserdse

В ее случае от этого варианта отказались из-за нехватки времени и решили воспользоваться обычной очередью, которая, впрочем, заняла лишь около 15 минут. Среди выбранных десертов были варианты с фисташкой и манго. По ее словам, манговый десерт приятно удивил: внутри были кусочки свежего манго, сверху хрустящий шоколадный слой.

Я ставлю ему 9 из 10, с удовольствием попробовала бы его еще раз,

– рассказывает девушка в видео.

Фисташковый десерт она оценила ниже – на 6 из 10. Он содержал молочно-фисташковую начинку, пралине и мусс, однако вкус фисташки чувствовался не сразу, из-за чего десерт показался менее выразительным. В общем покупка обошлась в 36 евро (1860 гривен), то есть один маленький десерт стоит 930 гривен.

Какие еще новости будут вам интересны?

"Морские камни" – это знакомое многим сахарное или фруктово-ягодное драже, которое по форме напоминало морскую гальку. Внутри таких драже обычно была нежная помадная начинка или изюм, предварительно пропитанная фруктовой эссенцией. Во времена, когда шоколадные конфеты считались роскошью, именно сочетание различных текстур, насыщенного аромата и оригинального вида сделало эти сладости привлекательными и доступными по цене.

Считается, что прообразом "Морских камней" стало драже "Весна", которые изготавливали еще в 1950-х годах. Однако настоящий успех пришел именно к "морской" версии – благодаря ее необычному дизайну и удачной идее, которая отличала продукт среди других.