Все мы хотя бы раз пробовали культовый Kinder Surprise. Для многих эта сладость была одним из самых желанных подарков детства, а маленькие игрушки внутри становились настоящими коллекциями. Но когда появился первый Kinder и какие интересные факты о нем вы могли не знать? Читайте интересные детали в нашей статье.

Kinder Surprise: как шоколадное яйцо покорило мир?

Знаете ли вы, почему Kinder стал легендой детства? Это не просто шоколадка – это эмоция, сюрприз и маленький праздник в каждом яйце. Взрослые и дети по всему миру покупают его снова и снова, даже если знают, что внутри маленький кусок пластика.



Откуда появился Kinder?

"Родителями" Kinder является семья Ферреро, которая уже сделала Nutella всемирно известной. В 1968 году Микеле Ферреро запустил Kinder Chocolate для детей, а в 1974 году появилось знаменитое яйцо с игрушкой внутри Kinder Surprise. Идея пришла из итальянской традиции дарить пирожки-сюрпризы на Пасху.

Почему дети так обожали игрушки?

В 70-80-х годах игрушки делали из дерева и железа, позже из пластика, который разрисовывали вручную. Каждая серия могла отличаться деталями, что делало фигурки ценными для коллекционеров. Сейчас даже старые фигурки могут стоить сотни или тысячи евро.

Коллекционные серии, ограниченные выпуски и золотые фигурки из серий Harry Potter или Stranger Things стали настоящим бумом. Некоторые редкие экземпляры продают по 15 000 евро. Ferrero намеренно делает серии с различными фигурками, чтобы стимулировать повторные покупки.

Почему Kinder не продают в США?

Соединенные Штаты относятся к Kinder очень строго. FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами) запрещает классический Kinder Surprise из-за риска для детей. По федеральному закону о пищевых продуктах, лекарствах и косметике, кондитерские изделия не должны содержать несъедобные предметы, если они могут представлять опасность, объясняет один из пользователей на платформе Quora.

Игрушка внутри шоколадного яйца считается потенциальным риском удушья для маленьких детей, которые могут случайно проглотить ее вместе со сладким. Именно поэтому в США разрешено только Kinder Joy, где игрушка отделена от шоколада, а классический сюрприз строго запрещен.

Какие проблемы пережил бренд?

До 2005 года на упаковках Kinder Chocolate в течение 32 лет красовался немецкий мальчик Гюнтер Эурингер. Многие думают, что это сделало его супер богатым, но на самом деле он получил от компании всего 150 евро за всю жизнь.

После выхода его автобиографии "Ребенок шоколада" лицо Гюнтера заменили на Джоша Бейтсона. Интернет взорвался: новый мальчик казался слишком "идеальным", и пользователи даже писали петиции, чтобы вернуть старое лицо. Со временем к новому дизайну привыкли.

Самый громкий скандал связан с запретом Kinder Surprise в США. Еще с 1938 года там действует закон, который запрещает класть несъедобные предметы внутрь продуктов питания. Классические сюрпризы изымаются таможенниками, а разрешен только Kinder Joy – и то с 2017 года. Даже если кто-то попытается ввезти классический Kinder как подарок, его могут конфисковать и выписать штраф от 300 до 2500 долларов.

